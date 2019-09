Ferrari poodhaluje techniku svého SUV, Purosangue může dostat V12 i hybridní V6

Technický ředitel automobilky Ferrari naznačil, jak by mohla vypadat technika prvního připravovaného SUV značky. A podle všeho se mají zákazníci na co těšit.

Automobilka Ferrari se segmentu SUV dlouhou dobu vyhýbala, úspěchy jejích konkurentů jí však nakonec také přinutily vkročit do těchto vod. Ferrari však nechce být jen dalším výrobcem výkonné sportovní krabice a proto slibuje, že její model bude zcela jiný, než ostatní ultra-luxusní SUV. Měli bychom se dočkat zcela nové úrovně komfortu, interiérového designu, prostoru a technologií pohonných jednotek.

Nové SUV, veřejnosti známé pod označením Purosangue a interně označované jako 175, je jedním z 15 nových modelů Ferrari, které chce automobilka uvést na trh do roku 2023. Všechny tyto vozy by pak měly být postaveny na dvou na míru připravených platformách, díky by měly vzniknout dvě modelové linie. Jednu budou představovat vozy s motorem uprostřed, jako je například nové F8 Tributo, druhou pak vozy s motorem vpředu (ale posunutým co nejvíce na střed) ve stylu aut GT. A jedním z nich bude i nové SUV.

„Jsem přesvědčený o tomto voze a jeho technickém konceptu,“ uvedl šéfinženýr Ferrari Michael Leiters v exkluzivním rozhovoru pro britské kolegy z webu AutoCar. „Myslím, že jsme našli koncept a balení, které je na jedné straně skutečným SUV a přesvědčí zájemce o SUV ke koupi, ale na druhé straně je zde obrovský rozdíl oproti konceptu již existujících SUV.“

Celá koncepce je přitom postavena na schopnosti Ferrari kombinovat speciálně postavené platformy, čímž se výrazně liší od větších společností. A jako příklad nelze nezmínit například koncern VW, který pro modely Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga a Lamborghini Urus používá platformu MLB Evo. Kvůli tomuto přístupu se však prý tyto modely nikdy nebudou moci přiblížit dynamice, komfortu, prostoru a uživatelské přívětivosti kabiny, jakou hodlá nabídnout Ferrari.

„Výzvou je otevřít pro Ferrari nový segment,“ dodává Leiters. „Vždy jsme měli velmi, velmi jasně danou pozici. Pomáhá nám to vyvíjet automobily určitým soustředěným způsobem a snadno rozhodovat o určitých kompromisech. Zde jsou ale rozhodnutí o kompromisech zcela jiná. Budeme čelit zcela novým technickým výzvám.“

Obě platformy by měly nabídnout bohaté možnosti jak v otázce motorů, tak tvarů karoserie i počtu míst v interiéru. Pod kapotu by mělo být možné uložit motory V6, V8 i V12, včetně hybridní asistence. Poháněna mohou být kola pouze zadní, případně všechna čtyři. Interiér může být koncipován pro dva, 2+2 nebo pro čtyři osoby. Karoserie mohou mít rozdílný rozvor, různou světlou výšku a různé karoserie.

V případě SUV bychom se měli dočkat modelu se čtyřmístnou kabinou a délkou okolo necelých pěti metrů, jak odhadují kolegové z AutoCar. Podvozek bude mít pravděpodobně stavitelné tlumiče a propracovaný systém stabilizátorů, díky čemuž by mělo Ferrari nabídnout kombinaci skvělých jízdních vlastností na silnici a současně i možnost vyjet bez obav do lehčího terénu.

Pod kapotou by se měl objevit plug-in hybridní systém, který může vycházet z prvního hybridního Ferrari - supersportu SF90 Stradale. Ten kombinuje motor V8 se třemi elektromotory, jeden mezi motorem a převodovkou a dva u předních kol, díky čemuž vůz získává kromě vyššího výkonu i pohon všech kol. V případě modelu Purosangue se však očekává, že namísto V8 použije Ferrari spíše nový motor V6, který je v současnosti ve vývoji. Na vrcholu nabídky by pak měla stanout klasická V12.

„SF90 je novým produktem s tolika novými inovacemi, z nichž některé elementy použijeme i na dalších vozech,“ uvedl Leiter k možnosti uplatnění technologií SF90 Stradale. „Výzva (u SUV) je však zcela jiná. Jsou zde některé inovace, které potřebujeme dále rozvíjet, ale naše organizace se naučila inovovat,“ dodal Leiter k možnosti použít techniku z modelu Stradale u Purosangue.

Je přitom důležité upozornit, že výraz Purosanguje se ve Ferrari nepoužívá jen v kontextu SUV. Jde totiž také o označení rodiny nových modelů GT, které automobilka plánuje předvést v následujících čtyřech letech. A jedním z nich by mělo být například i nové GTC4 Lusso.

Všechny nové GT model, včetně SUV, by pak měly dostat zcela nové rozložení interiéru. Ten by měl nabídnout například nově tvarovaný volant, nový infotainment, head-up display, nové budíky, nové možnost ovládání palubních funkcí, zábavní systém pro zadní sedadla a usnadnění nastupování i vystupování.

Minimálně při vývoji nového SUV však technici narazili na několik úskalí. „Jak máme v (takovém) prostoru zajistit správný, snadný a ergonomický komfort na palubě? Jak zkombinovat sportovní kabinu s komfortněji zaměřeným designem? Jak nastavit rozhraní HMI (člověk/stroj)? Naše palubní rozhraní je orientováno na řidiče, ale jak ho učinit svobodnějším? A jaké jsou komfortní funkce? Jaká je nejčistší DNA Ferrari ohledně komfortu automobilu?“

„Je to výzva, příležitost a zábava. Velmi mě to baví. Některé naše koncepty jsou si blízké, ale u aut jako 175 chceme strukturovat naši produktovou nabídku a mít něco odlišného,“ dodává Leiter. „Neřekli jsme, že pod kapotou budou s jistotou V6 nebo V12, ale předpokládáme to,“ dodal. „Mou prací je dát společnosti u modelu různé možnosti. Oni nám pak sdělí, co z pohledu trhu potřebují.“

S techniky navíc již od počátku pracují i designéři, jak prozradil šéfdesignér automobilky Flavio Manzoni. Již od začátku vývoje by tak mělo být zaručeno, že jedno z nejkontroverznějších Ferrari posledních let bude mít ty správné křivky a rozměry, které se nebudou nijak střetávat s technikou.

„V prvních krocích začnete definovat design vozu. A již v této fázi jsme spolupracovali s techniky. Můžeme určovat proporce a rozměry tak, abychom měli dobrý základ pro další práci. A to je případ i dalších SUV. Mnoho SUV je derivátem jiných modelů. Designéři pak mají mnoho omezení z důvodu technického základu. V našem případě ale nedojde k žádným kompromisům.“