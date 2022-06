Ferrari představí 15 nových aut do roku 2026! Včetně elektromobilu

V úvodu zprávy pro investory se Ferrari chlubí tím, že má nejširší a nejkrásnější produktové portfolio ve své historii. Zároveň vyzdvihuje, že má tolik objednávek, jako nikdy předtím. Naopak své investory ujišťuje, že se nevzdá pravidla prodat vždy o jeden vůz méně, než kolik žádá trh. Ferrari si zkrátka chce i nadále zachovat určitou míru exkluzivity, tudíž bude vyrábět méně aut, než kolik by bylo schopno prodat.

Potud v podstatě nic nového. Zajímavější informací je plán představit 15 nových aut do konce roku 2026. Nabídka modelů bude do téhož roku rozdělena v tomto poměru: přes 85 % standardních vozů, 10 % Special Series vozů (sem aktuálně spadá 812 Competizione a 812 Competizione A), méně než 5 % Icona vozů (např. Daytona SP3) a nástupce LaFerrari.

Prvním modelem představeným v rámci výše zmíněného plánu bude dlouho očekávané SUV Purosangue. I u něj Ferrari slibuje zachování exkluzivity, čehož dosáhne omezením prodejů modelu tak, aby činily méně než 20 % ročního odbytu značky. V produkční podobě se představí v průběhu letošního září, a to zatím výhradně s V12 bez elektrifikace. Výše uvedeným plánem představení nových aut byl zároveň potvrzen příchod nástupce LaFerrari. Zatím o něm s jistotou víme jen to, že přijde v následujících čtyřech letech.

Protože Ferrari věří, že motor je duší auta, na spalovací motory nezanevře. I nadále je bude vyvíjet a ručně vyrábět u sebe v Maranellu, přičemž se bude snažit o neustálé zlepšování nejen jejich výkonů, ale také energetické efektivity. Ve spolupráci s partnery se bude zároveň věnovat alternativním palivům. Elektrifikaci se ovšem italský výrobce nevyhne. Jde jí proto naproti a do roku 2026 plánuje mít produktové portfolio ze 60 % složené z hybridních a plně elektrických modelů. Do roku 2030 pak má podíl vyrůst na 80 %, z čehož polovina budou čistě elektrické vozy.

Hybridní pohon Ferrari vnímá jako prostředek k získání intenzivnějších jízdních zážitků a větších výkonů. Plně elektrický pohon pak vnímá jako cestu k dosud neznámým (minimálně v rámci značky) pocitům z řízení. První zcela elektrické Ferrari se představí již v roce 2025. Automobilka si ale nebude vyrábět vlastní bateriové články, bude je nakupovat. Prý proto, aby zajistila použití nejnovější a nejkvalitnější techniky. Z článků si pak už v Maranellu ručně poskládají celé baterie určené k zástavbě do vozu.

Za účelem zvýšení výrobních kapacit Ferrari rozšíří svou Maranellskou továrnu, především novou budovou, které říká e-building. Zde budou navrhovány, vyráběny a skládány elektromotory, měniče a výše zmíněné baterie. Vznikne také nová lakovna, prý aby mohla značka nabídnout vyšší úroveň personalizace vozů.

V poslední době se ale nemluví pouze o elektromobilitě, nýbrž také o autonomním řízení. Tady Ferrari ujišťuje fanoušky a budoucí majitele, že se neplánuje předhánět s leadery. Vývoj systémů umožňujících nějakou úroveň autonomní jízdy naopak omezí na stupni 2 až 2+. To znamená, že vozy budou schopny zasáhnout do řízení i zrychlování či brzdění, ale řidič bude mít vždy hlavní slovo.

Posledním bodem zprávy pro investory je snaha Ferrari dosáhnout karbonové neutrality do roku 2030. Automobilka si spočítala, že se v roce 2021 podílela na celosvětové produkci skleníkových plynů z 0,001 %. Tento podíl by Ferrari rádo snížilo nebo kompenzovalo, a to zaměřením na větší ekologičnost dodávek dílů, výroby a následného života vozů se vzpínajícím se hřebcem ve znaku. Nebere však v potaz konec životnosti svých aut – byť to značka neupřesnila, zřejmě tím myslí likvidaci a recyklaci vozu. Ve zprávě to vysvětluje prohlášením, že „Ferrari je věčné“.