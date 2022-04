První SUV Ferrari na každém rohu? Kdepak, bude exkluzivní jako supersporty

Může se to zdát jako zvláštní rozhodnutí. Proč vlastně Ferrari tolik let intenzivně pracuje na svém prvním sportovně-užitkovém voze, aby se jich pak nepokusilo prodat co nejvíc? Porsche s modelem Cayenne, jehož úspěch bez přehánění zachránil celou automobilku, by o tom mohlo vyprávět. Prodejně se však daří i dalším luxusním SUV – Bentley Bentayga, Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan. Tyto všechny modely dělají finančním oddělením napříč značkami velkou radost.

Ferrari však chce vykročit jinou cestou a plánuje, že první SUV Purosangue bude exkluzivním zbožím podobně jako leckteré supersporty. Pro australský magazín CarExpert to potvrdil Dieter Knechtel, prezident Ferrari pro Blízký východ. „U žádného našeho modelu neexistuje nekonečná nabídka, ani u SUV. Budeme velmi opatrní, abychom s tím správně naložili,“ pověděl na téma omezené produkce chystané novinky.

Video se připravuje ...

Jak už tomu v Maranellu bývá zvykem, po představení nového SUV budou mít možnost přednostního objednání majitelé současných ferrari. Vedení automobilky se navíc domnívá, že s modelem takového střihu mohou přilákat zcela nové a výrazně mladší zákazníky, podobně jako u kupé Roma.

Velkým tématem je i nadále nasazení dvanáctiválce. Pokud Ferrari neblafuje, finální rozhodnutí má teď ve svých rukou. Knechtel uvedl, že společnost má nástroje k udržení agregátu při životě zpřísňujícím se emisním limitům navzdory. Zatím prý však o jeho budoucnosti nebylo rozhodnuto. „Motor V12 naši zákazníci milují a předpokládáme, že v nabídce zůstane tak dlouho, jak jen to bude možné,“ dodal.

Byť se u modelu Purosangue počítá s omezenou produkcí, lze předpokládat, že po vzoru ostatních značek půjde o jeden z nejžádanějších modelů. V roce 2021 byl zájem o nová ferrari rekordní, celkem bylo zákazníkům dodáno 11.115 automobilů. A očekává se, že v roce 2023, kdy začnou dodávky nového SUV, toto číslo ještě vzroste. Debut vozu je naplánován na konec letošního roku.