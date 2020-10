Fiat Panda slaví 40 let omlazením a novou verzí New Panda Sport

Fiat oslavuje čtyřicáté výročí modelu Panda představením omlazené verze New Panda, která by měla být více ekologická, více technologická a rovněž více zábavná. New Panda by měla být dostupná ve stávajících výbavách Panda, City Life, City Cross a Cross, novinkou však bude právě představená Panda Sport.

Aktuální verze Pandy by v rámci modernizace měly získat například upravené nárazníky, upravené nástavce prahů, nové barevné kombinace interiéru a exteriéru, nové materiály (včetně recyklovaného čalounění sedadel nebo recyklovaného dřeva na palubní desce) a rozšířenou nabídku litých disků.

Po technologické stránce pak potěší multimediální systém nové generace, který nabídne 7“ dotykovou obrazovku, příjem DAB i konektivitu Android Auto a Apple CarPlay.

Největší zajímavostí je ale nová New Panda Sport, která by měla rozšířit nabídku sportovních modelů Fiatu. Stylová novinka by měla oslovit především mladší zákazníky, které chce zaujmout například 16“ litými disky v dvoubarevném provedení nebo kryty zrcátek a klikami v barvě karoserie.

New Panda Sport přitom nabídne i exkluzivní matně šedý lak a možnost lakování střechy černou barvou. V takovém případě pak mohou být kliky a kryty zrcátek lakovány leskle černou barvou. Třešničkou na dortu jsou pak chromovaná loga Sport na předních blatnících a víku kufru.

Modernizovaná kabina zaujme především palubní deskou s novým infotainmentem, která je lakovaná titanovou barvou. Stropnice je čalouněna černě, sedadla jsou tmavě šedá a výplně dveří dostaly čalounění ekologickou kůží.

Zajímavostí bude paket Pandemonio, který odkazuje na sportovně laděný Fiat Panda 100HP z roku 2006. V rámci tohoto paketu dostanou zákazníci ztmavená okna, červené třmeny brzd nebo kůží čalouněný volant s kontrastním prošíváním červenou kůží.

Na rozdíl od Fiatu 100HP ale nová New Panda Sport nenabídne zajímavější motor. Pod kapotou je totiž uložen 1.0 litrový hybridní tříválec FireFly, který nabídne nejvyšší výkon 51,5 kW (cca 70 koní). O přenos výkonu na kola se pak stará nová šestistupňová manuální převodovka. Toto pohonné ústrojí je přitom dostupné napříč celou nabídkou modelu New Panda.

Fiat navíc v tiskové zprávě připomíná, že je New Panda jediným malým městským autem na trhu, které nabídne hybridní pohon, benzínový pohon pro vozy 4x4 i pohon na LPG i CNG. Pohon na CNG by navíc nově měl být dostupný i pro modely Cross a City Cross.

Nedávno představenou specialitou modelu Fiat Panda je pak i Mopar D-Fence pack, který by měl zlepšit kvalitu vzduchu v kabině. Toho je dosaženo za pomoci speciálního sady, která se skládá ze speciálního kabinového filtru, čističky vzduchu a UV lampy.