Finálové kolo Octavia RS iV Trophy: Mistr světa nedal nikomu šanci

Do finálové osmičky jsem se pochopitelně nepropracoval, ale tak trošku jsem se zúčastnil i já.

Možná jste si na Auto.cz všimli, že jsem se pokoušel účastnit esportového turnaje v rallye, který zaštiťovala Škodovka. Ačkoliv jsem byl ze simulátoru i hry DIRT Rally 2.0 nadšený jako malý a trénoval docela poctivě (před každou soutěží minimálně týden hodinu denně), výsledky tak úplně nepřicházely. Mým největším úspěchem zůstala Finsko, kde jsem skončil na čtyřiačtyřicátém místě. Ano, do turnaje se přihlásila zhruba pěti stovka hráčů, i tak jsem ale čekal, že se nejlepším přiblížím víc.

V rámci živého finálového turnaje, kterého se zúčastnilo osm nejrychlejších hráčů, jsem však se svojí troškou do mlýna… prostě jsem se zúčastnil závodu osobností. Dobře, ze všeho nejvíc to byla zkouška techniky pro živý přenos, i tak jsem ale síly poměřil třeba s Filipem Marešem nebo mladou raketou českého mistráku v rallye, Dominikem Stříteským. Několik rychlostek jsem dokonce vyhrál, jelo se v severoamerických reáliích, které mi svým rychlým charakterem celkem sedly. Chlapci ale ukázali svoje soutěžácké zkušenosti ze skutečného řízení – jeli rychle, ale na jistotu, nedělali chyby. Zatímco já dvakrát své snažení přepálil a ztrátu zhruba patnácti sekund už nedohnal. A taky si nedělám iluze, že se simulátorem mám díky své účasti v Octavia RS iV Trophy víc zkušeností než Filip s Dominikem. Ale zajet si proti nim alespoň takto byl super zážitek.

Zpátky k finálové osmičce. Asi se dalo čekat, že i finále ovládne Lukáš Matěja, když vyhrál všech pět kvalifikačních soutěží… A stalo se. I přes to, že si Lukáš musel zvykat na jiný typ simulátoru s řadicí pákou a ruční brzdou. Doma má vše koncentrované na formulovém volantu. A prý ani moc neznal americkou soutěž. I tak si však od začátku vypracoval solidní náskok, který pak do konce závodu udržoval. Jel jako stroj. Zatímco u kolegů jste občas viděli nějaký ten širší nebo rozevlátější výjezd, Lukáš jel jak po kolejích. Omlouvám se za klišé, ale jeho jízda byla i na šotolině naprosto klidná a snad milimetrově přesná. Parádní byly průjezdy nejpomalejšími zatáčkami přes ručku. Zde se často trápím, auto mám buď přebrzděné, nebo jsem moc rychlý… Lukáš předváděl dokonalou plynulost jak od Seba Ogiera. Pamatuju na jeden přenos z WRC, kde porovnávali průjezdy vracečkou a Seb byl i mezi absolutní špičkou někde jinde. I laik by poznal, o jak precizní práci šlo. A velmi podobně taky u Lukáše.

Ani ve finále tak Lukáš nenašel přemožitele. Koneckonců, vždyť jde o čerstvého mistra světa ve hře DIRT Rally 2.0… A to se prosím této soutěžácké disciplíně věnuje dva roky. Čekal jsem, že za ty dva roky od počítače neodešel ani na malou. Prý ne. „Trénuju jenom před závody, jinak mě to moc nebaví,“ vyvrátil moji domněnku Lukáš. Jeho slova potvrzoval i tatínek. „On si pustí na YouTube nějakou rekordní rychlostku, koukne na to a za chvilku už jezdí rychlejší časy. A nemá nervy. Vždycky je naprosto klidný,“ chválil svého syna. Vzpomněl jsem si na svoje upocené starty za simulátorem v domácím prostředí, kde jsem byl nervózní jak před státnicemi. Online hra, o nic nešlo a já byl stejně na nervy. Závidím.

Ve virtuálním prostředí se už Lukáš nemá moc kam posunout, když jste jednou mistrem světa… V rámci jednoho z virtuálních podniků WRC však bude možnost vyzkoušet si i skutečné závodní auto, Fiestu R3. Projdete sítem kvalifikačních online závodů a pak vás posadí do opravdového soutěžního speciálu. A to by samozřejmě Lukáše lákalo velmi. Budu držet pěsti. A jsem zvědavý, jestli svoje schopnosti dokáže přenést i do reality.

V té virtuální bude nadále velmi aktivní Škodovka. Už za pár týdnů se rozjede další podnik, tentokrát se bude jmenovat jednoduše „120 let Škoda motorsportu“ a pojede se s Fabií WRC. A znovu bude i živé finále, které je naplánováno na termín letošní bohemky. Jestli budete mít cestu kolem škodováckého muzea, skočte se mrknout. Skutečná Fabia R5 na tratích bohemky to sice není, uznávám, ale pokud doma točíte volantem od simulátoru, je fajn vidět, jak se to doopravdy dělá. Třeba se tam potkáme!