Jak mi Honza Kopecký pomáhal s nastavením Fabie R5. Té virtuální…

Je to daleko těžší, než jsem předpokládal. O tom tedy žádná. Monte Carlo jsem alespoň dojel, i když výsledek na začátku druhé stovky opravdu za moc nestál. V Austrálii jsem už nedojel, byla pekelně těžká. A i když to dlouho vypadalo na relativně slušný výsledek (hlavně díky úmrtnosti kolegů-protihráčů), poškozené zavěšení v předposlední zkoušce moje naděje ukončilo.

Dalším podnikem bylo Španělsko, jehož asfaltové vložky mi docela vyhovovaly. Dokazovaly to i časy, když jsem tak koukal na průběžné výsledky. Trénoval jsem do poslední chvilky, ostrý start jsem si nechal až na čtvrteční ráno, pár hodin před ukončením španělského podniku. No, a to byla chyba. Velká chyba! Spadly totiž servery, nejspíš na straně poskytovatele hry, a já se nemohl do šampionátu přihlásit. Nakonec jsem stihl odjet jedinou rychlostku, bohužel s výsledkem, díky němuž jsem mohl vyhlížet velmi pěkné umístění (byl jsem pětačtyřicátý, tak vysoko jsem se ještě nedostal). Dobře odjetá první erzeta tak jen prohloubila mé zklamání… Poučení je jasné – v esportu nenechávejte nic na poslední chvíli, kromě serverů (to neovlivníte) vám může vypadnout internet, elektřina…

Teď mě čeká Finsko, velmi mě baví, ale je náročné, hodně náročné… Severskou soutěž rozhodně plánuju odjet s předstihem, abych měl rezervu na případné technické výpadky. Třeba to na těch superrychlých zkouškách nerozflákám…

Kolem šel profík

Největší starosti mám zatím sám se sebou, musel bych za volantem simulátoru strávit ještě spoustu hodin, abych se alespoň trošku přiblížil chlapcům na špici. Kolegu Lukáše Matěju, vystupujícího pod pseudonymem Crsedmicky, na mysli pochopitelně nemám, ten vždycky upláchne absolutně všem s absurdním náskokem.

A právě ti nejlepší si prý už hrají i s nastavením auta, to je pro mě zatím disciplína sice trošku podružná (v prvé řadě bych se měl naučit řídit…), ale proč si nenechat poradit… Navíc jsem měl štěstí na jednoho z největších rallyeových profíků – stavil se u mě Honza Kopecký. Ten si sice se simulátorem netyká (v tomto směru se mi snažil pomoct jiný profík, Martin Viďourek, vedoucí turnaje Octavia RS iV Trophy), zkušenosti s nastavováním Fabie R5 má však Honza pochopitelně převeliké.

Nejvíc mě překvapilo, jak věrně dokáže DIRT Rally 2.0 kopírovat nastavení, které zná Honza z reálu. A jak se zásahy do vozu okamžitě a velmi citelně podepisovaly na chování virtuální Fabie R5. Však mrkněte na video. Pokud bych řidičsky postoupil na takovou úroveň, že pro mě budou zásadní sekundy a desetinky, prostor ke spekulování s nastavením je evidentně obrovský.

Ozvu se po Finsku, jsem na sebe zvědav. A pak už mě čeká jenom Řecko, březnové live finále pro nejlepší z nejlepších se mě samozřejmě týkat nebude.