První úspěšná soutěž škodovácké Octavia RS iV Trophy: Finsko se povedlo!

Uznávám, do úplné špičky ještě daleko, i tak ale beru čtyřiačtyřicátý flek jako hezký progres. V prvním Monte Carlu jsem doklopýtal na začátku druhé stovky, Austrálii nedojel a do Španělska kvůli komplikacím s přihlášením ani neodstartoval. To byla moje blbost, start jsem si netakticky nechal na poslední chvíli. Tentokrát jsem nic nepodcenil a do Finska vyrazil s časovou rezervou.

Vyplatilo se. Kromě celkového výsledku mě potěšily i některé dílčí úspěchy na rychlostkách, nejlíp jsem dokázal být třiatřicátý, což je pro mě zdaleka nejlepší výkon na jednotlivé er-zetě. Na nejrychlejší ovšem stále ztrácím raketu, na toho úplně nejrychlejšího – znovu to byl Lukáš Matěja, soutěžící pod přezdívkou Crsedmicky, jsem po dvanácti zkouškách ztratil skoro osm minut…

Tentokrát měl ale hegemon Octavia RS iV Trophy nečekaně blízkého soupeře – k Lukášovi se druhý David Dorňák dokázal dostat na nějakých dvacet sekund. Z mého pohledu neuvěřitelný výkon.

Finsko mě velmi bavilo, superrychlé pasáže s horizonty a skoky, to byla naprostá pecka. K fatální nehodě ale tím pádem velmi blízko… Během tréninku jsem si velmi často říkal, že do cíle svoji virtuální Fabii R5 nemůžu dovézt. Málokdy jsem dokázal zajet víc zkoušek za sebou v hezkém čase a bez nehody. A v ostré soutěži na mě čekalo dvanáct takových, to nemůže dopadnout dobře…

Nakonec dopadlo, i když zpocený jsem byl až úplně všude. Řecko si rozhodně rozpůlím, nebo alespoň dám nějakou pauzičku. V posledních dvou finských rychlostkách jsem už na monitor poloslepě mžoural, ta hodinka, nutná pro absolvování soutěže, mi přišla velmi intenzivní a na jeden zátah ne úplně komfortně zvládnutelná. Nechci esportové vypětí srovnávat se skutečnou soutěží, to samozřejmě vůbec, ale že bych tedy ze sedačky po hodině vyskočil jak jinoch… Na soustředění, oči, ale i záda je to docela zabíračka.

Bez komplikací se ale ani moje finské působení neobešlo. Nejdřív jsem vyfasoval víc než čtyřicetisekundovou penaltu za vjetí do lidí. Holt jsem nedobrzdil, no… A v té samé rychlostce, kdy jsem trošku odevzdaně projel cílem (penalizace mě pochopitelně mrzela), jsem trefil sloupek s fotobuňkou a pořádně pochroumal předek fabie. Následující zkoušku jsem pak absolvoval prakticky bez chlazení a musel významně zpomalit. V cíli však naštěstí čekal servis, zbylé zkoušky jsem tedy opět prosvištěl na plný výkon. Tím myslím auto, já jsem už mžoural.

A teď tedy drsná řecká šotolina! Tou moje účast ve škodováckém eRally Cupu končí, finále pro nejrychlejší osmičku se nepřekvapivě zúčastním pouze jako divák, pokud to okolnosti dovolí. Docela se těším, až uvidím Lukáše Matěju a spol. naživo, kde všechny ty sekundy berou… Třeba se něco přiučím do dalších ročníků!