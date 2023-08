Před startem Finské rallye: Dočká se Rovanperä výhry?

S komfortním náskokem 55 bodů nastupuje Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) do devátého podniku mistrovství světa, který je domácí Finská rallye.

Úřadující mistr světa a lídr šampionátu vyhrál zatím v MS deset soutěží, ale na domácím podniku ještě nezvítězil. Rekordmanem soutěže je Fin Marcus Grönholm, který byl v severských lesích sedmkrát nejrychlejší.

Kudy vedou cesty

Cesty v lesích kolem Jyväskylä jsou považovány za duchovní domov rallye, proslulé rychlými a hladkými šotolinovými cestami s četnými skoky. Často označován jako „Finská šotolinová Grand Prix“. Finská rallye nabídne 22 rychlostních zkoušek o celkové délce 320,56 kilometru. Ve čtvrtek večer zahájí soutěž superspeciální rychlostní zkouška v ulicích centra soutěže v Jyväskylä.

Páteční etapa se pojede na devíti rychlostních zkouškách o celkové délce 104,76 kilometru. Nejdelším dnem rallye bude sobota s osmi rychlostními zkouškami - celkově 160,68 kilometru. Neděle přinese závěrečné rozhodnutí na čtyřech rychlostních zkouškách s dalšími 51,64 kilometry. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 14:15 hodin místního času (o hodinu později středoevropského) v lyžařském středisku Himos.

Šéf Latvala bude závodit

Rallye bude návratem domů nejen pro tým TGR-WRT, který má sídlo v hostitelském městě Jyväskylä, ale také pro jeho úřadující mistry světa Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen, kteří oba pocházejí právě odtud. Bude to poprvé, co se tato dvojice utká v závodě WRC na domácí půdě od zisku prvního světového titulu loni v říjnu, kdy se Rovanperä stal nejmladším šampionem.

S číslem 97 se postaví na start šéf továrního týmu Jari-Matti Latvala, který pojede s čtvrtým vozem Toyota GR Yaris Rally1 a navigovat ho bude další jezdec Juho Hänninen. Společně takto startovali před třemi roky ve Švédsku, ale museli odstoupit pro technické problémy Yarisu WRC. Zajímavou postavou ve startovní listině je také Peugeot208 Rally4 s číslem 70, který bude řídit Justus Räikkönen. Osmnáctiletý mladík je synovcem bývalého mistra světa formule 1 Kimiho Räikkönena.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Finská rallye je pro náš tým vždy speciální příležitostí. Pro mě to bude letos extra speciální pocit vrátit se za volant na podniku WRC a mým cílem jezdce bude především užít si tento zážitek. Cílem týmu je jako vždy vyhrát. Kalle a Jonne budou mít fantastickou podporu jako mistři světa a lídři šampionátu. Vítězství v Estonsku jim dává dobrou vzpruhu. Myslím, že Finská rallye by mohla být větší výzvou, s různými úrovněmi přilnavosti a zkouškami jako Myhinpää, které Kalle ještě nejezdil. Elfyn mezitím ví, co je potřeba k vítězství ve Finsku, a doufáme, že bude moci znovu bojovat a také, že Taka může jezdit sebevědomě na silnicích, které má obvykle rád.“

Kalle Rovanperä: „Naše domácí rallye je vždy trochu odlišná od každé jiné, zejména proto, že je v našem rodném městě a také je to domácí rallye pro tým. Takže je tu vždy větší vzrušení a obrovská podpora od všech fanoušků a já se chci ze všech sil snažit vyhrát. Zároveň musíme být chytří s ohledem na vývoj šampionátu, abychom nepromarnili náskok, který jsme si vybudovali. Když jsme ve Finsku začali jako první, nikdy není snadné vyrovnat se rychlosti jezdcům startujících za námi nebo následně dohnat čas.“

Elfyn Evans: „Finská rallye je určitě vrcholem sezony, zejména pro místní jezdce, ale také pro mě. Pokaždé mě to tady baví a těším se. Pokud dokážete být se svým vozem zajedno, pak si myslím, že se tomu nic nevyrovná, pokud jde o požitek za volantem. V Estonsku jsem nebyl úplně spokojený, ale Finsko není úplně stejné. Naše testování ve Finsku minulý týden nám dává dobrou příležitost připravit se a ujistit se, že do rallye nastupujeme připraveni.“

Takamoto Katsuta: „Finská rallye je velmi speciální, na kterou se vždy těším. Beru to jako svou druhou domácí soutěž, protože jsem jako jezdec vyrostl na finských silnicích. Rychlosti jsou podobné Estonsku, ale pocit je úplně jiný, protože přilnavost k vozovce je obvykle velmi vysoká. Chci zlepšit svou rychlost z poslední rallye. Při testování jsem se pokusil pochopit, co mi v Estonsku nefungovalo, a našel dobré nastavení auta pro finské silnice. Budu se snažit si rallye užít a tlačit, jak jen to půjde. Je důležité získat dobrý výsledek pro tým, pro mě a mou rodinu, která se tam bude také dívat.“

Tři posádky Škody jsou favority

Po pozdním startu do sezony se Andreas Mikkelsen, mistr světa kategorie WRC2 z roku 2021, vrací do boje o mistrovský titul „své“ kategorie pro rok 2023. Nor, který s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT zvítězil v kategorii WRC2 na Italské a Estonské rallye, aktuálně drží v celkovém pořadí druhou pozici. Kandidáty na umístění na stupních vítězů jsou také jeho kolegové z týmu Toksport WRT Sami Pajari z Finska, který v Estonsku skončil v kategorii WRC2 druhý, a Brit Gus Greensmith, jenž stejně jako Mikkelsen v letošní sezoně získal v kategorii WRC2 již dvě vítězství. Za volant dalšího vozu Škoda Fabia RS Rally2 sestavy Toksport WRT usedne švédský mladík Oliver Solberg, který ale nebude bojovat o body do kategorie WRC2.

Je to působivý návrat. Mikkelsen plánoval pro rok 2023 svoji pouze omezenou účast v mistrovství světa. Nor se proto zúčastnil jen tří z osmi již odjetých podniků. Ale po třetím místě v kategorii WRC2 na Portugalské rallye a dvou vítězstvích ve své kategorii v Itálii a v Estonsku má Mikkelsen zjevně chuť na víc. „Škoda Fabia RS Rally2 a já se k sobě začínáme perfektně hodit. Vůz si na rychlých šotolinových cestách vede velmi dobře. Při příjezdu do Finska nevidím důvod, proč nezaútočit na další špičkový výsledek,“ říká.

Předpisy kategorie WRC2 umožňují každému jezdci pro individuální bodové hodnocení nominovat pouze sedm ze třinácti podniků světového šampionátu. Z nich se do celkové klasifikace započítává pouze šest nejlepších výsledků. Mikkelsem má s aktuálními 69 body ze tří soutěží ve srovnání se svými konkurenty strategicky dobrou pozici. V současné době je v pořadí WRC2 druhý a na vedoucího Yohana Rossela ztrácí osm bodů. Francouz však bodoval již na čtyřech rallye.

Mikkelsenův kolega z týmu Toksport WRT Gus Greensmith je na tom podobně, i když bodů má přeci jen méně. Společně se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem si Brit s vozem Škoda Fabia RS Rally2 dojel pro vítězství v kategorii WRC2 v Mexiku a Portugalsku. Šesté místo z Chorvatska dává Greensmithovi dohromady 62 bodů z dosavadních tří nominovaných soutěží. Sami Pajari se spolujezdcem Ennim Mälkönenem, kteří jedou s dalším vozem Škoda Fabia RS Rally2 provozovaným týmem Toksport WRT, zatím v kategorii WRC2 nezískali žádné vítězství. Po druhém místě na Estonské rallye, což byl jejich dosud nejlepší výsledek ve WRC2, však finští mladíci patří na své domácí rallye k favoritům na umístění na stupních vítězů.

Další posádky vozů Škoda Fabia RS Rally2, které bude možné na Finské rallye sledovat: Mikołaj Marczyk a Szymon Gospodarczyk z Polska, kteří na Estonské rallye prokázali své šotolinové schopnosti pěkným pátým místem ve vysoce konkurenčním poli kategorie WRC2. Vidět by měli být také domácí Jari Huttunen a Antti Haapala a Mikko Heikkilä se Samu Vaalerim. Vzhledem k tomu, že 16 z 28 účastníků přihlášených do kategorie WRC2 spoléhá na vůz Fabia ve verzi Rally2, je Škoda opět nejhojněji zastoupenou značkou v této kategorii.

Oliver Solberg, který je aktuálně třetí v celkovém hodnocení kategorie WRC2, se rozhodl nenominovat Finskou rallye jako jeden ze svých bodovaných závodů. „V posledních letech pro mě byla tato soutěž vždy obtížná a přinášela mi i hodně smůly. Tentokrát si chci jednoduše užít krásné rychlostní zkoušky a naučit se co nejvíce,“ vysvětlil své rozhodnutí 21letý syn bývalého mistra světa v rallye a rallyekrosu Pettera Solberga. Mladší Solberg jako obvykle sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 provozovaný týmem Toksport WRT s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem.

Věděli jste, že…

První rallye se zde poprvé konala v roce 1951 pod jménem „Jyväskylän Suurajot“, což lze přeložit jako „Závod kolem Jyväskylä“?

Od roku 1959 tato rallye se jmenovala „Rallye tisíce jezer“, v roce 1997 dostala jméno Finská rallye?

V roce 1973 byla „Rallye tisíce jezer“ přidána do již prvního ročníku mistrovství světa v rallye (WRC)?

Finští jezdci dosud vyhráli 55 ze 71 ročníků domácí soutěže?

Nejdelší skok zde zaznamenal v roce 1975 tehdejší rallycrossový jezdec Jusso Kynsiletho, který s legendárním britským motoristickým novinářem Martinem Holmesem na sedadle navigátora dopadl do vzdálenosti 72 metrů? V místě dopadu ale již nebyla silnice, takže se několikrát převrátili přes střechu.

V roce 2004 projel Petter Solberg, otec aktuálního jezdce vozu Škoda Fabia RS Rally2 Olivera Solberga, legendární 33 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku Ouninpojah průměrnou rychlostí 208 km/h?

Zbývající program Finské rallye

Pátek 4. 8. – 7.05 RZ2 (11,78 km), 8.03 RZ3 (14,21 km), 9.21 RZ4 (15,51 km), 10.35 RZ5 (9,14 km), 13.32 RZ6 (11,78 km), 14.30 RZ7 (14,21 km), 15.48 RZ8 (15,51 km), 17.05 RZ9 (9,14 km), 19.05 RZ10 (3,48 km). Celkem 104,76 km.

Sobota 5. 8. – 7.05 RZ11 (18,94 km), 8.05 RZ12 (20,19 km), 9.05 RZ13 (20,56 km), 10.05 RZ14 (20,65), 14.35 RZ15 (18,94 km), 15.35 RZ16 (20,19 km), 16.32 RZ17 (20,56 km), 17.35 RZ18 (20,65 km). Celkem 160,68 km.

Neděle 6. 8. – 6.53 RZ19 (16,56 km), 8.05 RZ20 (5,26 km), 9.30 RZ21 (16,56 km), 12.15 RZ22 (5,26 km). Celkem 51,64 km.

Průběžné pořadí (po 8 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 170 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 115; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 112; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 104; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 98; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 87; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 46; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 41; 9. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 10. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 11. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 19; 12. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 17. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 18. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 19. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 21. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 23. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 331; bodů; 2. Hyundai 274; 3. Ford 195.

Vyhrané RZ: Rovanperä 51; Ogier 31; Neuville 23; Tänak 19; Lappi 13, Katsuta 6, Sordó 5, Breen 4, Evans 3, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 58, Rovanperä 32, Neuville 19; Tänak 13, Lappi 13, Evans 11, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77 bodů; 2. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 69; 3. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 4. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 5. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 59; 6. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 55; … 12. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 32; 14. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.