Ford F-150 Lightning míří do Evropy! Jak to vypadá s dostupností u nás?

Elektrická verze oblíbeného amerického pick-upu F-150 oficiálně míří do Evropy. Než se začnete těšit, vydržte. Zkoušeli jsme navíc zjistit, jak je to s dostupností u nás.

Mezi symboly Ameriky patří velké a na evropské poměry „rozežrané“ pick-upy. Ekologičtější image se se těmto vozů s nastupující érou elektromobility snaží vtisknout řada výrobců, včetně automobilky produkující ten nejprodávanější pick-up vůbec – Ford. Výsledkem je model F-150 Lightning, který si zatím značka schraňuje pro domácí trh. Nyní potvrdil vstup do Evropy, ale má to jeden háček.

Tím háčkem je, že oficiálně vstupuje na jediný trh, a to do velmi specifického Norska. Ford v oficiální tiskové zprávě Norsko z hlediska přijetí elektromobilů označuje za nejprogresivnější trh na světě, takže dává smysl, že když už F-150 Lightning míří mimo USA, je to právě tam. Ford prý reaguje na vysokou poptávku zákazníků, kterým elektrický pick-up dopřeje v provedení Lariat Launch Edition. Dostupný však bude v blíže nespecifikovaném, ale striktně omezeném počtu.

Per Gunnar Berg, šéf Ford Norway, ke vstupu F-150 Lightning na trh řekl: „Za 25 let ve Fordu jsem nikdy neviděl takový zápal a poptávku, jakou nyní vidím u řidičů, kteří chtějí usednout za volant našeho F-150 Lightning. Zákazníci mi doslova bušili na dveře a prosili, abychom elektrický pick-up přivezli do Norska.“

Když už si elektrický pick-up od Fordu takhle hezky nakročil do Evropy, zkusili jsme se přeptat PR manažera českého zastoupení značky, Petra Buriána, jestli nemá bližší informace o vstupu F-150 Lightning také na další evropské trhy, především na ten náš. Situace je taková, že Norsko je natolik zajímavé, aby Ford nalákalo, ale o zbytku Evropy zatím rozhodnuto nebylo. Momentálně tedy není jisté kdy, nebo jestli vůbec, se elektrická F-150 v Čechách ukáže.

Přesto už jsme měli možnost jeden exemplář na českých silnicích prohnat – dostalo ho sem české zastoupení Fordu oklikou od zastoupení britské. Nutno říci, že na nás auto udělalo dojem, a to praktičností, prostorností, výkonem a dokonce i dojezdem. Při klidné jízdě se nám spotřeba pohybovala kolem 25 kWh/100 km, což by mu dle palubního počítače umožnilo na jedno nabití ujet přes 500 kilometrů. Je ovšem pravda, že kdybychom vůz plně naložili, případně za něj i něco zapřáhli, dojezd by se razantně snížil.

Závěrem připomeňme, že elektrický Ford F-150 si přídomek Lightning vypůjčil od sportovních verzí deváté a desáté generace modelu F-150. Pohání jej dvojice elektromotorů, která produkuje maximálních 337 kW a 1050 Nm, zatímco energii čerpá z akumulátoru s využitelnou kapacitou 98 kWh. Nám zapůjčená verze disponovala výkonnější verzí pohonné soustavy, takže produkovala až 443 kW a totožných 1.050 Nm, přičemž využitelná kapacita akumulátoru v jejím případě byla 131 kWh.