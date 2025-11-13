První elektrická je tu: Tatra Force e-Drive BEV to dělá po svém, k vidění je v Praze
Kopřivnická Tatra Trucks vstoupila do nové éry. Na veletrhu e-Salon 2025 v Praze představila svůj první plně bateriový nákladní elektromobil. Robustní osmikolový stroj spojuje tatrováckou odolnost s moderními technologiemi.
Tatra po letech vývoje alternativních pohonů představuje zcela novou úroveň elektrifikace těžkých vozidel. Kopřivnická novinka působí na první pohled futuristicky, zároveň však ctí tradiční pojetí tatrováckých pracovních strojů.
Již nejde o žádný laboratorní prototyp, ale o vůz navržený pro reálný smíšený provoz – od klasických komunikací až po extrémní terén, typický pro stavebnictví či těžbu. Proto dostal podobu sklápěčky s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami, tedy konstrukčními prvky, které Tatru definují.
Pořádný výkon, kapacita a dojezd
Interiér vozu působí moderněji, než by člověk u těžkého nákladního elektromobilu čekal. Nová dvoudveřová kabina Force v prodlouženém provedení splňuje přísné bezpečnostní normy ROPS a FOPS, nechybí ani kompletní digitalizace přístrojového prostoru či kamerový systém nahrazující tradiční zpětná zrcátka. Na vzhledu vozu se opět podepsal průmyslový designér Lukáš Taneček, autor oceňované řady Tatra Force.
Elektrické pohonné ústrojí kombinuje mohutný výkon s robustní technikou, bez níž se osmikolová Tatra neobejde. Elektromotor Danfoss poskytuje výkon až 550 kW, energii dodává dvanáctice baterií o kapacitě 480 kWh a sílu na kola přenáší speciální čtyřstupňová převodovka Eaton EV doplněná přídavnou převodovkou Tatra. Dojezd 300 až 400 kilometrů by měl být dosažitelný i během náročného nasazení.
Opravdový pracant, žádné jako
Podvozek typické tatrovácké konstrukce zůstává základním pilířem vozu. První dvě řízené nápravy nesou po 10 tunách a mají připojitelný pohon, zadní dvě nápravy jsou hnané trvale a unesou až 13 tun. Vůz tak může dosáhnout celkové hmotnosti 44 tun, z toho až 22 tun připadá na náklad. Navíc dokáže táhnout přívěs o hmotnosti 18 tun, což z něj činí plnohodnotného partnera pro nejtěžší úkoly.
Premiéra BEV 8×8 navazuje na předchozí alternativní projekty Tatry – vodíkový FCEV 8×6 i hybridní PHEV 8×8 – a automobilka už pracuje na dalších elektrifikovaných prototypech. Směřování je tedy jasné: elektrická budoucnost těžké techniky je v Kopřivnici brána vážně. Na oficiální cenovku si ale ještě musíme počkat.
|Technické údaje: Tatra Force e-Drive BEV 8×8
Výkon elektromotoru
330 kW trvalý/až 550 kW špičkový
Točivý moment
2300 Nm trvalý/až 2600 Nm špičkový
Kapacita baterií
480 kWh (12 modulů)
Převodovka
automatická 4st. Eaton EV + přídavná převodovka Tatra
Dojezd
300–400 km podle terénu
Délka/výška
8,6 m/2,9 m
Hmotnost celková/užitečná
až 44 t/až 22 t
Max. hmotnost přívěsu
18 t
Podvozek
Tatra Force 3. generace, 8×8, výkyvné polonápravy
Kabina
dvoudveřová Tatra Force, kamery místo zrcátek
Není první novinkou
Tatra tímto modelem navazuje na svou již rozšířenou řadu alternativně poháněných vozidel e-Drive, kterou rozvíjí od roku 2023. Nejprve představila vodíkovou verzi FCEV 8×6 s palivovými články, následovanou hybridním provedením PHEV 8×8 kombinujícím elektromotor s tatrováckým osmiválcem. A vývoj tím zdaleka nekončí.
V Kopřivnici už vznikají další prototypy zaměřené na praktické nasazení – například bateriový vůz vybavený pomocným spalovacím motorem fungujícím jako range extender, nebo čistě elektrický automobil s vodíkovými články určený pro městské a komunální služby, který má navíc počítat s automatizovaným řízením.
Návštěvníci výstavy e-Salon 2025 si mohou elektrickou tatru prohlédnout až do 16. listopadu.
Zdroj: Tatra Trucks