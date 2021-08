Ford Fiesta ST Plus – Jednou ještě rádi zavzpomínáme

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Jsou to skoro tři roky (jak ten čas letí!), co se Fiesta ST zastavila v redakci naposledy. Tehdy jsme společně s Martinem Machalou vyrazili na mostecký autodrom a porovnávali nový tříválec se starší čtyřválcovou šestnáctistovkou. Měřící technika tenkrát nepřekvapivě potvrdila, že menší motůrek s vyšším výkonem je hbitější a také pocitově se nám projev novějšího „estéčka“ líbil víc. Na okruhu i okreskách hravé a dravé, zároveň ale použitelnější pro takové ty běžné každodenní přesuny. A tak jsme si příliš nestěžovali, když se auto bez výraznějších změn zastavilo v naší garáži znovu.

Stále nenápadně

Jak už jsem nastínil, od posledního testu se toho opravdu moc nezměnilo. A aby toho nebylo málo, modrý ovál dotáhl mé zmatení k dokonalosti. Nové „estéčko“ je stejně jako před lety třídvířkem v modrém laku Performance (+12.700 Kč) na stejných osmnáctipalcových kolech. Raději jsem se šel přesvědčit do redakčního archivu a porovnal registračky obou vozů, abych se ujistil, že netestuju to samé auto.

Fiesta ST dostává proti standardnímu prckovi sportovně tvarované nárazníky a jinou masku chladiče, příslušnost do sportovních řad Fordu pak prozrazují hlavně štítky ST vpředu a vzadu. Nebýt jich a na poměry malých aut nezvykle velkých kol, nejspíš byste téhle fiestě sportovní ambice ani netipovali. Zatímco před lety bych si asi postěžoval, že je vnějšek vozu snad až příliš fádní, dneska mi to naprosto vyhovuje (to je teda ta dospělost, jo?). „Estéčko“ své schopnosti nekřičí do světa, o to větší je pak údiv kolemjedoucích, když tahle nazlobená nákupní taška prosviští kolem.

Neměnila se ani kabina, která se ve srovnání s předchůdcem posunula asi o patnáct úrovní výše. Řidič se posadí do sportovní sedačky Recaro (standardně vyhřívané), která má parádní bočnice a tělo v zatáčkách skvěle podrží. Osobně bych sedadlo klidně mohl mít užší, ale zase se sem nasoukají i korpulentnější závodníci. V rukou pak svírají sportovní tříramenný volant s „tak akorát“ tlustým věncem a zploštělou spodní částí, který moc hezky padne do ruky.

Ford Fiesta ST Plus

Víte, kdy automobilový novinář nejčastěji cestuje ve třech a více lidech? Když testuje třídveřové auto. Na tuto koncepci jsme si za poslední roky odvykli, a i když na ni rádi vzpomínáme, z uživatelského hlediska má svá omezení. S většími předními dveřmi musíte být opatrnější při otevírání na úzkých parkovacích místech, navíc jsou těžší, pás daleko, no a to lezení dozadu jsem svým soukmenovcům nezáviděl. Pravdou ale je, že se dozadu nasouká i dospělá osoba, a pokud netrpí klaustrofobií, zvládne bez velkých nářků i několik desítek kilometrů. Cokoliv delšího už nedoporučuji. Strasti s třídvířkem lze ale snadno vyřešit párem dveří navíc, Ford má v nabídce jako jeden z mála obě karosářské verze. Příplatek za lepší nastupování vzad je symbolických 15.000 Kč. A kdyby to někomu pořád přišlo málo a chtěl i více než 311 litrů zavazadlového prostoru, může upgradovat na Pumu ST se stejnou technikou. Ale pozor, proti pětidveřové Fiestě ST je minimálně o 99.000 Kč dražší.