Ford Kuga PHEV – Větší, sportovní, hybridní

V roce 2019 nejprodávanější Ford u nás prošel mezigenerační výměnou. Nová Kuga se proti předchůdci kompletně změnila a přichází také jako plug-in hybrid. Jaká je v této formě?

Design, interiér Ford Kuga je dnes už tradiční součástí evropské nabídky této americké značky, vždyť první generace tohoto kompaktního SUV se začala prodávat už v roce 2008. Nyní na trh přichází generace již třetí, která se navzdory slušným prodejům předchůdce (na českém trhu to byl za rok 2019 nejprodávanější Ford) významně změnila. K lepšímu? To jsme zjišťovali za volantem plug-in hybridní varianty, která je jednou z hlavních novinek Kugy. Kompaktní SUV totiž reagovalo na trend doby a v rámci strategie Fordu, kdy každý nově uvedený model bude nějakým způsobem elektrifikován, nabídne časem hned tři elektrifikované typy pohonu – plug-in hybrid, full-hybrid i mildhybrid. Kuga s možností dobíjení ze zásuvky však není jen ústupkem flotilovým emisním normám, po týdnu života s ní víme, že bude rovněž patřit mezi velká prodejní lákadla. Kompletní proměna O tom ale až později, nejprve si nový Ford Kuga pečlivě prohlédněme. Kuga se v rámci mezigenerační proměny zásadně změnila. Nemáme přitom na mysli jen nárůst rozměrů – třetí generace Kugy je o úctyhodných 89 mm delší než předchůdce a zároveň o 44 mm širší – ale také celkový design. V tomto případě totiž rozhodně nešlo jen o jemné retuše podle aktuálního designérského jazyka značky, ale o kompletní proměnu. Jestliže dosud byla Kuga typickým zástupcem SUV s vysokou stavbou, nová generace udělala úkrok ke crossoverům. Na první pohled totiž vypadá jako takový přerostlý hatchback. Na prvních fotografiích mi tento zvolený styl příliš neseděl, osobní setkání ale můj názor změnilo. Vyceněná maska a vysoko usazené světlomety vozu dodávají sportovní šmrnc, který mu sedí. Podle mého názoru rozhodně více než menší Pumě. IAA živě: Ford Kuga vypadá jako zvýšený Focus. Jak si polepšil interiér? Specifické nárazníky, mřížka chladiče nebo lakované spodní partie v barvě karoserie u testované verze ST-Line pak tento styl jen dále podtrhují. O 6 mm snížený postoj navíc nepomáhá jen proporcím, ale také aerodynamice, která má pozitivní vliv na spotřebu paliva. Lepší, ale nikoliv dokonalý Velké změny se udály také v interiéru, který koncepčně navazuje na právě již zmíněnou Pumu. To znamená přizpůsobení se aktuálnímu trendu, kdy kapličku přístrojů u vyšších specifikací tvoří digitální obrazovka (s dnes obligátní úhlopříčkou 12,3") a dotyková obrazovka multimediálního systému je vytyčena do prostoru na vrchu středového panelu. Naštěstí ale Ford nešel cestou úplné digitalizace a infotainment nadále doplňuje také o konvenční ovladače, třeba pro ovládání rádia nebo klimatizace. Jen škoda, že by multimediální systém mohl rychleji reagovat na pokyny. Také načítání je spíše pomalejší. V kabině je navíc znatelná snaha o napravení některých dřívějších přešlapů. Fordí interiéry byly známé svými lacinějšími materiály, což se autoři interiéru nové Kugy rozhodně snažili vylepšit. Některé detaily nicméně nadále působí laciněji než u konkurence, což třeba podporuje i sice pro Ford typické, ale oku nepříliš lahodící tyrkysové podsvícení tlačítek. Laciné jsou i plastové výplně zadních dveří nebo head-up tvořený jen sklíčkem nad přístrojovým štítem a nikoliv promítáním na čelní sklo. Palubní počítač pak nebýval zrovna vzorem přehlednosti, což se také povedlo napravit. Tedy částečně, Ford nadále umí zobrazit množství informací, což může leckoho na první pohled zmást. Třeba chování adaptivního tempomatu totiž můžete přes infotainment upravit ve třech režimech. Adaptivní tempomat reagující na okolní provoz lze totiž na rozdíl od jiných aut přepnout do normálního tempomatu udržujícího nastavenou rychlost pořád, nebo naopak přepnout do tzv. inteligentního tempomatu upravujícího tempo podle aktuálně povolených rychlostních limitů. Šikovná funkce ale bohužel nefunguje zrovna spolehlivě, často čte rychlosti chybně, jindy zase reaguje se zpožděním. V multimediálním systému i v palubním počítači jsme se ale nakonec přece jen zorientovali. Šikovný v případě plug-in hybridu je navíc ukazatel aktuálního využití toho kterého motoru, na místě otáčkoměru tak přehledně vidíte, jaký motor Kugy právě pracuje a jaký výkon vozu právě dodává. I díky tomu zjistíte, že plug-in hybrid skutečně pracuje v různých režimech pohonu. O tom ale až v kapitole o pohonném ústrojí. Předtím se ještě zaměřme na vnitřní prostor, který patří mezi další přednosti vozu. Kuga se prezentuje jakožto částečná náhrada za ukončené MPV C-Max, což je uvnitř jasně patrné. Vzadu se tak objevuje posuvná lavice v podélném směru o 150 mm, která umí zavazadelník zvětšit až na udávaný objem 645 litrů. To ale mluvíme o konvenčních variantách, plug-in hybrid se musí spokojit se stále slušnými až 581 litry. Tato hodnota nicméně platí při posunutí zadních sedadel zcela vpřed, při jejich posunu dozadu objem činí jen 411 litrů. Ve výsledku je tak kufr v rámci kategorie průměrný, nepotěší především nízkou výškou. Pod dvojitou podlahu se nicméně pořád vejde minirezerva. Podobně palivová nádrž si musí vystačit jen s 45 litry objemu a ne 54 litry jako u konvenčních verzí. Na zadních sedadlech je každopádně dostatek prostoru i pro figuranta s výškou 185 cm, potěší také sedák ideálně podpírající stehna cestujících. To vpředu řidič sice ocení bohatý rozsah nastavení sedadel, díky čemuž si ideální pozici najde opravdu každý, sedačka by ale mohla poskytnout lepší oporu v zatáčkách. Ve výsledku se mi navíc ani na delších trasách nejevila moc pohodlná. Také chyběly větší odkládací prostory, do předních dveří sice dáte 1,5litrovou lahev, moc navíc ale už ne. Stejně tak do loketní opěrky se toho moc nevejde.

Motor, jízdní vlastnosti Atmosféra s elektromotorem Jak už jsme zmínili v úvodu, třetí Kuga nabídne hned tři verze elektrifikovaného pohonu, tří různých úrovní hybridizace. Ten nejvyšší stupeň je plug-hybrid, který se spoléhá na nejobjemnější motor v nabídce Kugy. Pod kapotou pracuje atmosférický zážehový čtyřválec 2.5 Duratec pracující v Atkinsonově cyklu, který technicky vychází z motoru vyvinutého ve spolupráci s Mazdou. Kombinován je s elektromotorem a lithium-ion baterií o kapacitě 14,4 kWh, umístěnou pod podlahou. Bližší specifikace jednotlivých motorů Ford neudává, víme tak jen, že dvouapůllitr má sám o sobě 112 kW a kombinovaný výkon ústrojí činí 165 kW. Nový Ford Kuga přichází na český trh. Částečná náhrada za C-Max sází na sportovní vzhled a hybridní… Žádná čísla nicméně neprokážou, jak je takové ústrojí sladěno. Zážitek z jízdy totiž patří mezi příjemná překvapení Kugy. Sladit elektromotor se spalovacím motorem se ne vždy povede, Ford to však dokázal. A výtečně! Spolupráce obou jednotek je naprosto hladká, mnohdy ani nevíte, na který z pohonů právě jedete, dozvíte se to jen díky již zmíněnému ukazateli na přístrojovém štítu. Spalovací motor je totiž výtečně odhlučněn, a tak o jeho práci prakticky nevíte, a to ani při startování. Nečekaně výtečná je i práce variátorové převodovky. Ta svoji prací připomíná tradiční automaty s jemně poskládanými stupni. Nepříjemného vytí jako v jiných vozech s touto převodovkou se tak ve fordu nedočkáte. Lepší CVT na trhu nejspíš nenajdete... Kuga přitom využívá všech možností, které její ústrojí nabízí. Pokud zvolíte mód Auto, ford sám rozhoduje o tom, jaký z typů pohonu zvolí. A vy pak jen můžete sledovat, že během jedné jízdy opravdu využije všechny režimy. Chvilku jedete jen na elektřinu, jindy zase jen na spalovací motor. Nejčastěji ale oba motory spolupracují – někdy více síly poskytne 2,5litr, jindy elektromotor. Na elektřinu přitom Kuga zvládne jet i na dálnici – v elektrickém módu zvládne až 137 km/h. Za každých okolností je však tato kooperace výtečně sladěna. Dále jsou k dispozici čistě elektrický mód, režim dobíjení baterií pomocí spalovacího motoru nebo „Safe“, šetřící energii v akumulátoru pro pozdější využití. Jak už to tak ale u plug-in hybridů bývá, nejvíce si Kugu užijete, pokud ji budete pravidelně dobíjet. To se pak ve městě v hybridním režimu klidně dostanete na dvoulitrovou spotřebu, což už je blízko udávané kombinované spotřebě 1,5 l/100 km. Jakmile ale šťáva v bateriích dojde, rázem městská spotřeba roste k osmi litrům – zkrátka velké SUV se v takovém případě nezapře. Na dálnici jsme se pohybovali kolem sedmi litrů, na okreskách pak kolem pěti a šesti litrů na sto. Když jsme ale zvýšili tempo a nebrali ohled na šťávu v bateriích, rázem jsme atakovali desetilitrovou hranici. Celkově se ale dá říci, že je spotřeba s ohledem na velikost auta přijatelná i při vybitých bateriích, což u plug-in hybridů není samozřejmostí. Naopak... V elektrickém režimu Ford slibuje dojezd až 56 kilometrů, v praxi ale počítejte spíše s nějakými 40 kilometry. Výhodou v tomto směru je však fakt, že automobilka k vozu bez příplatku dodává dvě nabíječky (v ceně asi 7.500,-), standardní a Mennekes, která nabíjení baterií dokáže zkrátit z šesti hodin na 3,5 hodiny. Plug-in hybridní Kugu nicméně můžete podobně jako jiné plug-in hybridy dobíjet jen střídavým proudem. Ford Kuga PHEV – srovnání s konkurencí Model Ford Kuga PHEV Mitsubishi Outlander PHEV Opel Grandland X Hybrid2 Peugeot 3008 Hybrid Motor 2.5 EcoBlue PHEV 2.5 EcoBlue PHEV 1.6 Turbo 1.6 Turbo Pohon 4x2 4x4 4x2 4x2 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 2490 2360 1598 1598 Kombinovaný výkon [kW] 165/- 165 165 165 Točivý moment [N.m] - - 360 360 Převodovka CVT 1A 8A 8A Kapacita baterií [kWh] 14,4 13,8 13,2 13,2 Max. rychlost [km/h] 200 170 225 225 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 10,5 8,9 ? Kombi. spotřeba dle NEDC [l/100 km] 1,2 1,8 1,5 1,5 Základní cena [Kč] 869.900 959.900 999.990 945.000 Výtečný podvozek Plug-in hybridy bývají občas v rámci modelové řady za mírné sportovce, u Fordu to ale neplatí, u Kugy PHEV sportovní vlastnosti nijak konkrétně nezmiňuje. A přitom by si zdůraznění takového charakteru klidně zasloužila, možná více než jiná auta. Základem vozu se stala platforma C2 sdílená třeba s aktuálním Focusem, která pomohla hmotnost Kugy mezigeneračně snížit až o 80 kilogramů. Útroby umožňují zástavbu pohonu všech kol (byť plug-in hybrid pořídíte výhradně jako předokolku), hlavně ale znamenají víceprvkovou nápravu vzadu, která má vždy pozitivní vlastnosti na tlumení nerovností. Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line – Sportovní. Nebo spíš sportovní vzhledem A to se potvrzuje i v tomto případě. Fordu vždycky šlo ladění podvozků skvěle a nejinak je tomu také u Kugy PHEV. Automobil s jistotou zatáčí, s ochotou drží směr, zároveň však výtečně tlumí nerovnosti. Na sérii nerovností sice uslyšíte podupávání kol (v našem případě 19“), to jen ale, abyste věděli, že jedete po rozbité cestě. Celkově je však práce podvozku na jedničku, zvlášť když vezmeme v úvahu, že testované auto obouvalo devatenáctky. Ty najednou nepůsobí tak nepatřičně jako u jiných aut. Výkonu v útrobách je ale poměrně hodně, a tak přece jen v některých jízdních situacích zjistíte, že práce elektroniky je potřeba. Zde se tak limity předokolky přece jen projeví. Naštěstí ale elektronika pracuje jemně a citlivě, a tak si jejích zásahů prakticky nevšimnete. K jízdě máme vlastně jen dvě výhrady. Na dálnici přece jen uslyšíte aerodynamický hluk, v tomto směru by přece jen stálo za to zapracovat na jinak výtečném odhlučnění. Řízení je pak poněkud necitlivé kolem středové polohy. Cena díky zvýhodnění lákavá Celkově to tak vypadá na velice pozitivní hodnocení. Co ale cena? Zveřejněný ceník ukazující základní cenu za plug-in hybrid přesahující milion nevypadal moc lákavě, Ford ale rychle přišel s cenovým zvýhodněním. A tak najednou Kugu PHEV pořídíte za ceny od 899.900 korun. Jasně, pořád to není málo, ve světě plug-in hybridů to ale zajímavá cenovka je. Navíc pro plug-in hybrid základní stupeň Titanium není vůbec špatně vybavený. Zahrnuje nejen navigaci, diodové světlomety, parkovací čidla vpředu a vzadu nebo tempomat, ale rovněž 17“ kola z lehkých slitin, automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčový vstup, bezdrátové nabíjení telefonu nebo ambientní osvětlení interiéru.

