Ford LTD Crown Victoria (1980–1991): Velká auta ve službách firemních flotil a policie

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Poprvé se název Crown Victoria objevil u kupé Ford Fairlane, vyráběného v letech 1955–1956. Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner měl průhlednou přední část střechy a nerezový pás přes sloupky B a střed střechy, oddělující průhlednou část střechy od plechové. Název Crown Victoria připomínal kočár z viktoriánského období Velké Británie.

V roce 1980 použil Ford název Crown Victoria k označení vlajkové lodi řady Ford LTD. O významu zkratky LTD panují dohady. Některé prameny uvádějí, že znamená „Luxury Trim Decor“ (luxusní doplňky karoserie), jiné ale tvrdí, že LTD neznamenalo nic a jeho význam byl nejednoznačný. Název„Victoria“použil Ford už v roce 1932 pro dvoudveřová kupé Ford Victoria a Lincoln Victoria. Ford LTD Crown Victoria byl příbuzným koncernového modelu Mercury Grand Marquis a zákazníkům se nabízel v provedení dvoudveřový a čtyřdveřový sedan a pětidveřové kombi.

Pro modelový rok 1983 provedl Ford revizi velkých (full-size) a středně velkých (mid-size) modelů ve všech svých třech divizích (Ford, Mercury, Lincoln). LTD Crown Victoria zůstal jediným velkým sedanem Ford a středně velká Granada dostala jméno LTD. Ford LTD Crown Victoria se vyráběl v několika továrnách v USA (Louisville, Los Angeles, Atlanta a Oakville) a od roku 1984 také v Kanadě (Southwold, Ontario). Od roku 1983 se LTD Crown Victoria vyráběl společně s modelem Mercury Grand Marquis v Hazelwoodu (Missouri). Ford LTD Crown Victoria byl přímým konkurentem modelů GM Chevrolet Caprice a Pontiac Bonneville (u obou došlo v roce 1977 ke zmenšení rozměrů). Obavy z konkurence měl krátce také Dodge St. Regis z koncernu Chrysler, ten se ale přestal vyrábět v roce 1981.

Platforma Panther

Ford LTD Crown Victoria byl postaven na koncernové platformě Ford Panther s motorem vpředu a pohonem zadních kol. V letech následujících po palivové krizi (1973 až 1978) docházelo ke zmenšování rozměrů a hmotnosti amerických vozů. Postihlo to modely LTD Brougham a LTD Landau a také Ford LTD Crown Victoria „shodil“ na váze pár stovek kg a na délce 46 mm. Díky nové platformě Panther s žebřinovým rámem měl LTD Crown Victoria moderní podvozek s nezávislým zavěšením předních kol s dvojicí trojúhelníkových ramen a tuhou zadní nápravu s pérováním vinutými pružinami. Přední brzdy byly kotoučové s odvětráváním a zadní bubnové.

Video se připravuje ...

Motory V8

Při svém uvedení do prodeje v modelovém roce 1980 se Ford LTD Crown Victoria nabízel se dvěma vidlicovými osmiválci. Základní motor Ford Windsor 302 měl objem válců 4942 cm3 a nejvyšší výkon 147 k (108 kW) při 3600 min-1. Za příplatek si bylo možné pořídit motor V8 Ford Windsor 351 s objemem 5766 cm3 a výkonem až 182 k (134 kW). S tímto motorem dosahoval Ford LTD Crown Victoria nejvyšší rychlost až 180 km/h. Výkon motoru se přenášel na zadní kola přes třístupňovou automatickou převodovku Ford C4. Od modelového roku 1982 ji nahradila čtyřstupňová automatická převodovka Ford AOD, převzatá od Lincolnu.

O rok později podnikl Ford další kroky ke snížení spotřeby svých velkých modelů. Standardním motorem se stal V8 s objemem 4,2 litru a nejvyšším výkonem 120 k (88 kW). U modelu LTD Crown Victoria byl u motoru V8 s objemem 4,9 litru nahrazen karburátor elektronickým vstřikováním paliva.

V roce 1983 skončil Ford s výrobou 4,2litrového V8 u všech modelových řad. Jediným dostupným motorem se stal pětilitrový V8, neboť 5,8litrový karburátorový V8 s výkonem 165 koní byl vyhrazen pro flotilový prodej a policii. V Kanadě zůstal v nabídce až do roku 1991. V roce 1984 dostal V8 5,0 řídicí počítač Ford EEC-IV a výkon stoupl na 140 až 155 koní. K dalším úpravám tohoto motoru došlo v roce 1986. Díky vícebodovému vstřikování paliva a sacímu potrubí z litého hliníku byl výkon zvýšen na 150 koní. O dalších 10 koní se výkon zvýšil v roce 1990 pomocí dvojitého výfukového systému.

Karoserie

Ford LTD Crown Victoria se od modelového roku 1980 prodával v podobě dvoudveřového sedanu (kupé), čtyřdveřového sedanu (foto) a pětidveřového kombi LTD Country Squire s dřevěným dýhováním na bocích. Všechny modely měly rozvor náprav 2903 mm a sedan měl vnější rozměry 5359 x 1968 x 1412 mm (délka x šířka x výška). Od svého předchůdce Fordu Fairlane 1955 převzal výrazný stylistický prvek v podobě pásu ve stylu targa přes sloupky B a střechu. U modelu Fairlane byl chromovaný, zatímco u LTD Crown Victoria byl z leštěného hliníku a užší. Standardně se zadní polovina střechy dodávala s vinylovým potahem.

V roce 1980 použil Ford název Crown Victoria k označení vlajkové lodi řady Ford LTD.

Dojem luxusu zesilovala velká obdélníková přední maska s jemným mřížováním a dvojité obdélníkové světlomety obklopené oranžovými svítilnami. Vůz měl lesklé rámy všech oken a široké prahové lišty. Chromované nárazníky měly černé gumové dorazy. Během výroby docházelo k drobným úpravám na karoserii, například venkovní zpětná zrcátka byla posunuta více dozadu a nápisy FORD na rámu přední masky a vzadu byly nahrazeny modrým oválným logem. V roce 1983 došlo k úpravě mřížování přední masky (foto) a zadních sdružených svítilen.

V roce 1983 došlo k úpravě mřížování přední masky.

V modelovém roce 1984 se ke kombi Country Squire s dřevěným dekorem na bocích (foto) přidala verze kombi bez těchto bočních panelů. Čtyřdveřové sedany Brougham měly vinylovou střechu v plné délce, tedy i v přední polovině střechy a bez dělicí lišty. Ročník 1985 přinesl několik úprav na palubní desce. Změnily se ovladače klimatizace a rádia a zmizel kazetový přehrávač. Tlačítko houkačky bylo přemístěno na volant a bylo přidáno zadní středové brzdové světlo.

Pětidveřové kombi Ford LTD Country Squire s dřevěným dýhováním na bocích.

Dvoudveřový Ford LTD Crown Victoria (foto) s malými bočními okny za okny dveří byl na konci modelového roku 1987 vyřazen z výroby. V tomto roce se jich prodalo jen 5527, zatímco čtyřdveřových sedanů 105.789.

Dvoudveřový Ford LTD Crown Victoria s malými bočními okny za okny dveří.

Facelift (1988)

Důkladnějším faceliftem prošel Ford LTD Crown Victoria v roce 1988 (foto). Aerodynamiku vozu mělo zlepšit přestylizování přídě a zádi, mírné zaoblení konců blatníků a lepší integrování nárazníků do karoserie. Přední maska už nevyčnívala nad ostatní části přídě, byla nižší a širší. Dvojité světlomety byly spojeny s blikači a parkovacími světly a oválné logo bylo větší a umístěné uprostřed. Zvětšené zadní sdružené svítilny zasahovaly do boků a změnil se tvar víka kufru. Ve výbavě LX se v interiéru objevilo více obložení dřevěnou dýhou, byla vylepšena sedadla a zlepšila se čitelnost rychloměru.

Důkladnějším faceliftem prošel Ford LTD Crown Victoria v roce 1988.

Rok 1990 přinesl řadu opatření ke zlepšení pasivní bezpečnosti. Byla přepracována palubní deska a sloupek řízení, standardně se dodával airbag řidiče a u krajních zadních sedadel byly přidány tříbodové bezpečnostní pásy. Ford LTD Crown Victoria 1990 a 1991 měl elektrické ovládání oken dveří, centrální zamykání a automatické přepínání světel. Snížení výrobních nákladů se dosáhlo tím, že LTD Crown Victoria a Mercury Grand Marquis měly téměř identický interiér. Do posledního roku výroby vstoupil Ford LTD Crown Victoria s čirými parkovacími světly, nahrazujícími žluté.

Fordů LTD Crown Victoria bylo v letech 1979 až 1991 vyrobeno 1.919.730 kusů. Nástupcem se v modelovém roce 1992 stal Ford Crown Victoria (bez zkratky LTD) s rozvorem 2906 mm a modernější karoserií. Ford Crown Victoria se ve dvou generacích vyráběl až do roku 2012.