Ford Mustang se osmiválce nezbaví. Mluví se i o čtyřdveřové karoserii

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektromobilní divize Fordu s názvem Model e už nějaký ten pátek vyrábí model Mustang Mach-E, elektrické SUV, u nějž přítomnost loga a jména Mustang řada fanoušků ostře kritizovala. Někteří se prostě rozhodli mu říkat „Mach-E“ a zbytek ignorovat; nebrat ho jako mustang.

Jim Farley, šéf Fordu, se rozhodl ignorovat jeho celou existenci – nebo to tak aspoň vypadalo na speciální události k 60 letům mustangu v britském Goodwoodu, kde ho vyzpovídal magazín Autocar. „Nikdy nepostavíme mustang, který není mustangem. Například nikdy nebude prostor pro malé SUV s logem Mustangu,“ prohlásil.

Video se připravuje ...

Nedávno odhalená verze GTD, která sice připomíná německý naftový kompakt, ale ve skutečnosti je to osmisetkoňový speciál na závodní okruhy, je podle Farleyho základ nového směřování mustangu. Plán je přidávat verze, ale také zůstat při výrobě zajímavých aut, která jsou však dosažitelná.

Osmiválec tedy má zůstat ve výrobě „tak dlouho, jak Bůh a politici dovolí“, říká Farley. Bill Ford, pravnuk zakladatele Henryho Forda a výkonný předseda Ford Motor Company, mu klacky pod nohy patrně házet nebude. „Je fanatik do mustangu,“ řekl o něm Farley.

„Vlastní ten konkrétní mustang modelového roku 1964 1/2, který jel jako pace car před Jimem Clarkem na začátku závodu Indianapolis 500 v roce 1964. Seděl na zadní sedačce jako kluk a jeho otec řídil. Kdybych mu řekl, že se zabýváme plně elektrickým mustangem coupé, řekl by mi, že se zabývá výměnou generálního ředitele,“ ilustroval Farley, jak moc je Bill Ford spjat s historií mustangu.

Jak se chce Ford vypořádat s rokem 2035, kdy se řada států na světě chce definitivně odklonit od nových aut se spalovacími motory? „Jste si jisti?“ táže se Farley. „Nemyslím si, že víme, jak to bude. Když pro práci potřebujete transit, nebo když jste farmář s pick-upem ve Státech, elektrický pohon je špatné řešení a ani ten politik, který je v dekarbonizaci nejradikálnější, si nemůže dovolit stát proti zákazníkům,“ vysvětluje, dost možná však poněkud idealisticky.

„Možná je řešením vodík nebo udržitelná paliva, která se rozmáhají. Kdykoliv někdo začne říkat, že zná budoucnost, slyším v hlavě varovný bzučák. V našem odvětví nejsou žádné jistoty. Už jsem to slyšel tisíckrát – všechna auta budou elektrická, všechna auta budou vodíková, všechna auta budou naftová… Bylo už hodně slepých uliček,“ pokračoval Farley.

Fordu ovšem k tomu, aby mohl prodávat osmiválec – doufejme – navždy, pomůžou právě elektromobily či hybridy. Vozy, které snižují celkové průměrné emise na prodané auto, kupují hlavně flotiloví zákazníci, takže jich je relativně víc. „Takže věřím, že pokud budou prodeje flotilám silné, můžeme pořád nabízet nějaká speciální auta,“ dodal.

K těm se možná zařadí i další karosářské verze mustangu. Pořád mu zůstane „výkonnost a přístup“ mustangu a platí jeho slova o malém SUV, ale „pokud bychom mohli udělat další karoserie, třeba čtyřdveřovou nebo tak? Věřím, že bychom mohli, dokud by tyhle modely nabídly všechny ty výkony a přístup k věci, které má originál“.

Nechce však jít tak daleko, že by míchal mustang s ježděním mimo asfalt, jako to dělá Porsche s modelem 911 Dakar. „Porsche posledních dvacet let chytře staví deriváty. Ale my bychom to nedělali jako oni. Postavili bychom před ně pořádnou americkou výzvu,“ nešetřil ambicemi Farley. „Můžu ale slíbit, že nikdy nepostavíme plně elektrický mustang,“ uzavřel.