Ford oficiálně odhalil nové Mondeo, cílí hlavně na Čínu

Automobilka Ford dnes ve svém novém čínském Designovém Centru v Šanghaji oficiálně představila zcela nový Ford Mondeo, který slibuje bohatou technologickou výbavu a jeho sportovně střižený design ve stylu kupé by měl poodhalovat nový designový jazyk automobilky pro čínský trh.

Automobilka označuje nový designový styl výrazem „Progressive Energy in Strength“ a popisuje ho jako filozofii vyvinutou Fordem pro Čínu., jejímž základem by měla být bohatá tradice designu značky skloubená s průzkumem vkusu a preferencí čínských zákazníků. Jeho hlavními výrazy by měly být „velící,“ „agilní,“ a „responzivní.“

Designové prvky nového mondea jsou částečně patrné také v jiných modelech určených pro čínský trh, jako jsou modely Ford Evos nebo Equator. Nyní se ale pojďme podívat na samotný Ford Mondeo, který vypadá přinejmenším velmi zajímavě.

Především jeho příď s výraznou maskou a ostře řezanými úzkými světlomety, které se zajímavě zařezávají do blatníků, působí výrazně a agresivně. Při pohledu z profilu pak vůz působí jako stylový sedan, jehož přirozenou dominanci podporují svalnatě vystouplé blatníky a výrazné prolisy karoserie, zatímco zapuštěné kliky vozu přidávají na modernosti.

Za pozornost ale stojí především zadní linie střechy, která pozvolně klesá a vytváří tak populární image čtyřdveřového kupé. Z dosud zveřejněných snímků je však patrné, že víko kufru není spojeno se sklem, takže by skutečně mělo jít o klasický sedan.

Zádi pak dominují výrazné zadní LED svítilny, spojené světelnou linkou napříč víkem, jejichž světelný design se třemi protáhlými segmenty po obou stranách se nejspíš inspiroval u Mustangu. Sportovnost modelu pak podtrhuje difuzor a nechybí ani ozdobné chromované koncovky, které ale nejsou spojeny se skutečným výfukem.

Automobilka bohužel prozatím nenabídla pohled do kabiny ani informace o výbavě pod kapotou. Označení „245“ na prezentovaném kousku však naznačuje, že by se pod kapotou mohl ukrývat 2,0litrový zážehový čtyřválec EcoBoost o výkonu 180 kW (245 k), který by se ke sportovnímu charakteru vozu celkem hodil. O přenos točivého momentu by se pak měla starat osmistupňová automatická převodovka, poháněna by měla jen přední kola.

Nové Mondeo by mělo být vyráběno v čínském závodu Changan Ford a první čínští zákazníci by se měli svých vozů dočkat již v roce 2022. Bohužel zatím není zřejmé, zda se nový Ford Mondeo dostane na mezinárodní trhy, nebo bude pouze záležitostí čínského trhu. Evropský Ford Mondeo by totiž měl skončit v tomto roce, zatímco jeho americký sourozenec Ford Fusion již skončil.