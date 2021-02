Ford představuje speciály Bronco pro jeden z nejnáročnějších závodů na světě

King of The Hammers je jeden z nejnáročnějších offroadových závodů v USA i na celém světě. Ford na jeho trase zkoušel Bronco již během vývoje, nyní se však vrací se třemi extrémními speciály.

King of The Hammers je cca 90 mil (cca 145 km) dlouhý závod napříč kalifornskou pouští, který v sobě kombinuje rychlé úseky i náročné stoupání kamenitým terénem. Závod odstartuje 6. února a na startu se objeví 450 týmů z celého světa v různých kategoriích, přičemž v kategorii ULTRA4 4400 Unlimited budou i tři závodní speciály Ford Bronco.

Ford poslal prototyp závodního Bronca na trať King of The Hammers již v minulém roce, tedy ještě před oficiální premiérou, na pódium se však prototyp nedostal. Letos má však Ford evidentně větší ambice, čemuž ostatně odpovídá i složení týmu. Za volant terénních monster totiž usedne Vaughn Gittin Jr., Loren Healy a Jason Scherer. Oba poslední jmenovaní už přitom dokázali v závodě vyhrát.

Řekněme si ale na rovinu, že závodní Bronco nemá s tím sériovým moc společného. Každý vůz je postaven na speciálním trubkovém rámu a jejich kola jsou vytažená daleko mimo karoserii. Zesílený podvozek se speciálními tlumiči pak dovoluje vozu překonávat extrémně náročný terén i ve vysoké rychlosti a to bez ztráty stability. V kamenitém úseku pak zase přijde vhod systému pohonu všech kol.

„King of The Hammers nás inspiroval k tomu, abychom zajistili, že každý produkční model Bronco nabídne schopnosti, odolnost a vysokorychlostní terénní zážitek, který se rostoucí komunita offroadových nadšenců snaží vytvořit sama,“ uvedl Mark Grueber, marketingový manažer Bronca.

Nové modely

Kromě tří závodních speciálů si navíc Ford připravil i další překvapení. Již zítra, tedy 3. února, by totiž měla být představena zcela nová verze modelu Bronco. Podle zámořských spekulací by mohlo jít o Bronco Heritage Edition, která by měla vstoupit do výroby v příštím roce, zatím však chybí bližší informace. S největší pravděpodobností však půjde retro-inspirovaný model.