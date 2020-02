Ford přiblížil, kdy světu představí nové Bronco. Už nebudeme dlouho čekat

Očekávaný schopný offroad Ford Bronco se podle nejnovějších informací představí v březnu letošního roku, debut menšího provedení má následovat jen o měsíc později. Americká automobilka to měla potvrdit na akci pro prodejce v Las Vegas.

Další informace ze zákulisí říkají, že první vozy se u dealerů objeví závěrem letošního roku, případně počátkem toho příštího. V roce 2021 chce Ford prodat zhruba 200.000 kusů obou těchto sportovně-užitkových vozů. Názory se zatím rozchází v tom, zdali bude Bronco nabízeno také na evropských trzích. Pokud ne, je cíl s prodanými kusy hodně ambiciózní.

Uvidíme, jak moc optimistický výhled do budoucnosti to ve skutečnosti je. Experti ale předpokládají, že modrý ovál musí vytáhnout hodně silné zbraně, aby přesvědčil zákazníky Jeepu. Právě s ním ostatně v segmentu offroadů svede asi největší souboj.

Dvěma provedeními ale tahle rodinka určitě neskončí. Už teď se hovoří o třetí, zatím blíže nespecifikované variantě, a spekuluje se rovněž o čistě elektrické verzi. To už ale koukáme hodně do budoucna. Dávalo by to smysl, vždyť Jeep už v roce 2018 v jedné ze svých prezentací potvrdil, že chystá čistě elektrického Wranglera nejpozději do konce roku 2022. Modely Renegade a Compass se zase dočkaly plug-in hybridu s dojezdem až 50 km na jedno nabití.

Ford Bronco se na severoamerickém trhu prvně objevil coby malý offroad už v roce 1966. Roku 1978 jej pak nahradilo stejnojmenné SUV sdílející techniku s velkými pick-upy řady F, které bylo nabízeno v celkem čtyřech generacích až do roku 1996, kdy jej nahradil větší Expedition.

V letech 1983 až 1990 se nabízelo Bronco II, které s třídveřovou karoserií a délkou čtyř metrů zapadlo mezi kompaktní SUV a sdílelo techniku s tehdejším kompaktním pick-upem Ranger první severoamerické generace. Na podrobnosti o tom, kam zaškatulkovat novodobé Bronco, si musíme ještě pár týdnů počkat.