Ford prý chystá extrémní pick-up. Půjde o nástupce silničního Lightningu?

Ford F-150 může mít mnoho podob, díky čemuž je miláčkem severoamerických zákazníků. V závislosti na verzi dokáže být F-150 schopným pracantem, dobrodruhem, rodinným parťákem a ve verzi Raptor i šíleným sportovcem. Brzy by se však nabídka mohla rozrůst o novou verzi, která v nabídce dlouho chyběla.

Podle zámořských kolegů se totiž nyní ve Fordu pracuje na novém extrémním Fordu F-150 s údajným značením „Lobo,“ který má být duchovním nástupcem silničního sportovního pick-upu F-150 Lightning, vyráběného mezi lety 1993 až 1995 a následně mezi lety 1999 až 2004.

Video se připravuje ...

Neznámý zdroj pro Ford Authority uvedl, že model Lobo má být unikátním výbavovým stupněm, který bude snadno rozpoznatelný například díky snížené světlé výšce nebo agresivnější karoserii a celkovému vzhledu.

Zatím není zřejmé, jaká motorizace by se mohla ukrývat pod kapotou. Jednou z možností je 5,0litrový atmosférický motor V8, používaný například v Mustangu. Alternativou může být vyladěný dvakrát přeplňovaný 3,5litrový motor V6, používaný v modelu F-150 Raptor. Výkon by pak mohl putovat pouze na zadní kola.

Výraz Lobo pochází ze španělštiny a jedná se o výraz pro vlka. Ford již pod tímto názvem prodává F-150 v Mexiku, v minulosti si ale značka zažádala u patentového úřadu také o registraci jména F-150 Lobo pro americký trh.

Nová verze populárního trucku by údajně měla být představena společně s novým modelovým rokem 2024 Fordu F-150, tedy pravděpodobně příští měsíc během autosalonu v Detroitu. Neděláme si iluzi, že by nový Ford F-150 dorazil do Evropy, v případě úspěchu by však mohl být inspirací pro další úpravy modelu Ranger.