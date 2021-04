Ford se pochlubil unikátním závodem Mustangů, těch elektrických

Když se řekne Ford Mustang, většina z nás si nejspíš vybaví zvuk osmiválcového motoru pod kapotou modelů GT. Oddělení Ford Performance však nedávno uspořádalo opravdu velmi netradiční souboj dvou Mustangů, při kterém byste si mohli povídat šeptem. Na startu se totiž objevily dva elektrické prototypy.

Tím prvním byl model Mustang Cobra Jet 1400, poprvé představený v dubnu minulého roku, který vychází z tradičního Fordu Mustang. Pod jeho kapotu však automobilka umístila rovnou čtyři elektromotory, schopné točit až 10.000 ot/min., jejichž celkový výkon dosahoval přes 1400 koní a zhruba 1120 N.m točivého momentu. Pouze na zadních kolech.

Unikátní prototyp tak zvládne sprint na ¼ mile, tedy cca 402 metrů, v čase cca 8,27 sekundy a jeho maximální rychlost dosahuje okolo 270 km/h. Při startu se navíc ochotně staví na zadní a při brzdění si pomáhá padákem. Zkrátka skutečný sprinter.

Proti němu se pak na startu sprintu postavil elektrický prototyp Mustang Mach-E 1400, představený v červenci minulého roku a vycházející z elektrického SUV kupé Mach-E, který byl od začátku stavěn jako jakýsi demonstrátor schopností nového modelu a jeho elektrického pohonu.

V útrobách vozu s výrazně přepracovanou karoserií je dokonce sedm elektromotorů, jejichž kombinovaný výkon opět dosahuje přes 1400 koní. Vůz byl přitom konstruován s ohledem na skutečně univerzální využití, díky čemuž nabízí možnost fungovat jako předokolka, zadokolka nebo čtyřkolka. Ostatně během prezentace vůz ukazoval působivé schopnosti na oválu, při driftování i v gymkhaně.

A jak dopadlo srovnání při závodu v přímce? Při prvním startu řidič Mustangu Mach-E odstartoval příliš brzy a poté zřejmě sundal nohu z plynu, díky čemuž ho Mustang Cobra Jet porazil s drtivým rozdílem. V druhém závodu ztratil Mustang Cobra Jet trakci na startu, díky čemuž se Mach-E s pohonem všech kol dostal do vedení. Jakmile se však Cobra Jet chytil, neměl Mach-E šanci.

Druhou drtivou porážku pak řidič Mustangu Cobra Jet korunoval vystřelením padáku na konci rovinky. Čistě pro radost. Jak ale sám dodal, Mustang Cobra Jet 1400 byl postaven přímo na sprinty, takže univerzální Mach-E neměl žádnou šanci. Pokud by si řidiči prohodili stroje, výsledek by dopadl stejně. Bylo by však zajímavé sledovat, jak by si Cobra Jet 1400 vedl na jiném typu trati.