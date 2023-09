Třetí náprava by měla především zvýšit nosnost pick-upu, mohla by však být i elektrifikovaná.

Přestavby terénních vozidel a pick-upů s dvojicí náprav na třínápravové stroje dnes není ničím výjimečným. Úprava původně určená pro speciální armádní a záchranářská vozidla se ale v posledních letech stala doménou především extrémních úprav, jaké předvádí například stroje z dílen společností Hennessey či Rezvani.

Jak ovšem nedávno upozornili zámořští kolegové z CarBuzz, přidání třetí nápravy na svůj nejprodávanější model nyní údajně zvažuje i společnost Ford. Úmysl zatím neohlásila oficiálně, na veřejnost se však dostaly nákresy z žádosti u amerického patentového úřadu USPTO.

Třetí náprava, kterou by na vůz mělo být možné instalovat i později (nemusela by být přítomná z výroby) přitom není určena ke zvýšení prostupnosti stroje náročným terénem. Místo toho by měla zvýšit nosnost populárního pick-upu. Mohlo by se tak jednat o náhradu za dříve nabízený, ale poměrně nákladný, balíček úprav Heavy Payload Package.

Třetí náprava, kterou by mělo být možné na vůz instalovat i později (tedy po vyzvednutí vozu od prodejce), není podle nákresů spojená s pohonným ústrojím. Existuje ovšem šance, že by třetí náprava mohla být elektrifikována, respektive poháněna malým vlastním elektromotorem. Ten by měl být napájen z malé baterie a pick-upu s těžkým nákladem by pomohl například rychlým nástupem maximálního točivého momentu.

Celá koncepce vypadá vcelku zajímavě a životaschopně, zatím se ale nabízí i dost otázek, na které nemáme odpovědi. Jednou z nich by bylo umístění baterií pro napájení elektromotoru, respektive dobíjení. Otázky se ale množí i kolem tvarů karoserie, které by musely být připravené pro pozdější instalaci třetí nápravy, respektive by musela existovat možnost jejich snadné úpravy. A totéž platí pro tvary korby.

Lze předpokládat, že instalace třetí nápravy by byla nevratná úprava. Podle kolegů ze zámoří však bude popularita této modifikace záležet předně na ceně. Pokud by totiž byla rozumně nastavená, mohla by se třetí náprava stát zajímavým doplňkem jak pro pozéry, kteří touží po trucku s pohonem 6x6, tak pro prakticky smýšlející lidi, kteří by využili vyšší nosnost i případné popostrčení od elektromotoru.

Existuje však i možnost, že se společnost Ford pro realizaci tohoto zařízení nikdy nerozhodne. Ať už ale Ford třínápravový truck F-150 nabídne či ne, v Evropě nám oficiálně stále zůstává zapovězen, takže nás tato otázka vlastně až tak moc trápit nemusí. Ostatně na našich silnicích má občas řidič dost práce i s klasickým Fordem Ranger, natož prodlouženým Fordem F-150.