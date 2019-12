Ford svolává sedm modelů, v krajním případě hrozí požár. Není mezi nimi i ten váš?

O poměrně rozsáhlé svolávací akci Fordu informoval specializovaný server Svolávačky.cz. Důvodem, proč musí vybrané vozy do servisu, jsou praskající přítlačné kotouče spojky. Projevit se to může zápachem spojkového obložení během jízdy, případně snížením výkonu a rychlosti jízdy. Jen v Německu by podle výše uvedeného zdroje mohlo být postiženo okolo 189.000 vozidel.

„V ne příliš pravděpodobném případě prasknutí přítlačného kotouče spojky by mohl být z oblasti převodovky slyšet nepřirozený zvuk. V extrémních případech mohou úlomky spojky zasáhnout do okolních částí, čímž by se zvýšilo riziko výskytu kouře a požáru v motorovém prostoru,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Jak informuje web Svolávačky.cz, postiženy mohou být modely vybavené benzinovými motory EcoBoost s objemem 1, 1,5 a 1,6 litru, které se pojí se šestistupňovou manuální převodovkou. Konkrétně jde o tyto vozy, v závorce jsou uvedeny jejich data výroby:

Ford Focus , C-Max a Transit Connect (1.8. 2012 - 30.6. 2016)

, a (1.8. 2012 - 30.6. 2016) Ford Galaxy a S-Max 1.6 EcoBoost (1.8. 2009 - 31.12. 2014)

a 1.6 EcoBoost (1.8. 2009 - 31.12. 2014) Ford Galaxy a S-Max 1.5 EcoBoost (1.8. 2013 - 30.6. 2016)

a 1.5 EcoBoost (1.8. 2013 - 30.6. 2016) Ford Mondeo a Kuga (1.8. 2013 - 30.6. 2016)

Jak autorizovaný servis problém vyřeší? Pro vozidla s funkcí stop/start je automobilkou vyvinuta nová kalibrace, která zabrání opakovanému zahřívání a ochlazování přítlačného kotouče spojky. Pokud systém detekuje dlouhodobější prokluz spojky, rozsvítí se kontrolka motoru a omezí se jeho výkon. Pro automobily bez tohoto systému je připravena alternativní spojková sada.

Servis nejprve zkontroluje stav spojky. Bude-li v dobrém stavu, u vozidel se systémem stop/start se aktualizuje software. Pokud bude stav horší, dojde k výměně celé sady. Doba oprav může trvat něco přes půlhodinku, nejdéle necelých šest hodin. Vždy záleží na konkrétním typu a rozsahu opatření.

Web Svolávačky.cz dodává, že Ford své vozy kvůli praskajícím přítlačným kotoučům svolával už v červenci 2018 a rovněž letos v ledu. Tehdy se jednalo o modely Focus, C-Max, Galaxy, S-Max, Mondeo, Kuga a Transit Connect.