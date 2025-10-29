Francouzský sporťák, korejský teréňák i znojemské muzeum: 9. díl Světa motorů už zítra na Nova Action!
Přehoupli jsme se do druhé půlky podzimní řady televizního Světa motorů a devátkterý představí skvosty historie, ale i zbrusu nový plug-in hybrid.
Devátý díl podzimní řady televizního Světa Motorů odstartuje luxusní čínský plug-in hybrid Lynk & Co 08, která využívá techniku i prodejní struktury Volva. Jak se bude Michalu Dokoupilovi líbit?
Pokračovat bude Martin Karlík, který si připravil reportáž pro milovníky historie motorismu. Ve Znojmě totiž sběratel Jan Drozd postupně stvořil muzeum, v němž si kromě historických aut a motorek můžete prohlédnout i stojany k čerpání paliva, stovky letitých zvedáků nebo řidičský průkaz vydaný v roce 1914. Ne, to není překlep – a není to nejstarší artefakt tohoto muzea.
Naše driftovací crazy kára je relativně malá a vysocí lidé občas mají problém se do ní vejít. Jak to zvládne Lukáš Hejlík, herec a propagátor kvalitní gastronomie, zjišťovala Markéta Volfová. Lukáš jí také prozradil, jestli má rád rychlou jízdu a zda upřednostňuje elektrická či spalovací auta.
Následující reportáž se vydá zhruba o čtvrtstoletí do minulosti, do doby, kdy pro velké SUV byla rámová konstrukce samozřejmostí. Marek Bednář si posvítí na zoubek Kie Sorento první generace, která je stavěná právě takto.
Devátý díl uzavře Honza Mička a jeho rozlučka s Alpine A110. Tento sporťák je na světě už mnoho let a jeho výroba během pár měsíců bude končit. Jaké silničky Honza pro rozloučení vybral?
To a mnohem víc se dozvíte už zítra ve 20:30 na Nova Action!