Byly to tři stánky v těsném sousedství. Automobilka zvaná Byton, prémiová značka Wey koncernu Great Wall a Hongqi, neboli rudá vlajka.

Byton M-Byte

S kameramanem Martinem jsme naši čínskou pouť začali u značky Byton. S jejím výtvorem M-Byte jsme vás už seznámili i na Auto.cz. Ano, auto s tím obrovským displejem, táhnoucím se v celé délce předního okna. Tahle televize má 48 palců!

To jsem se dozvěděl prakticky hned. Jenom, co jsme na stánek Bytonu vkročili, okamžitě k nám přiskočili dva němečtí sympaťáci a ptali se, jak můžou pomoct, s čím poradit. Chtěli jsme si samozřejmě sednout do Bytonu M-Byte, na to se ale moc netvářili, prý nám však alespoň auto otevřou a obří displej si můžeme vyzkoušet opodál na jakémsi simulátoru.

I takto z povzdálí při letmém nakouknutí vypadá interiér neskutečně, aby ne, když mu vévodí displej s úhlopříčkou 48 palců. Navíc takto, jak jsme Byton M-Byte viděli ve Frankfurtu, se už na konci letošního roku začne vyrábět, do Evropy se pak dostane v roce 2021. Němečtí sympaťáci předpokládají cenu kolem 45.000 eur, po našem tedy zhruba 1,2 milionu. Vzhledem k tomu, že jde o docela velké elektrické SUV (délka kolem 4,8 metru), by to nemusela být nekonkurenceschopná cena.

Ptal jsem se i na základní technické údaje, nakonec jsem si musel vystačit jen s dojezdem (se silnější 92kWh baterkou 460 km) a výkony – předokolka poskytuje 200 kW, s pohonem všech kol se M-Byte vyhoupne na 350 kW. Byton se prý opravdu soustředí hlavně na konektivitu a ten obří displej, jak rychle se M-Byte dostane na stovku, čínský start up úplně nezajímá.

A ten displej? Řidič jej ovládá prostřednictvím sedmipalcového dotykového displeje na volantu, možnosti jsou opravdu nezměrné. Asi tam někde bude i rychloměr, nám ale sympaťáci pouštěli film, který jsem si na displeji mohl gestem přibližovat a oddalovat. A už známým točením prstem jsem reguloval hlasitost. Všechno je to nesmírně působivé, nicméně zastávám zpátečnický názor, že řidič by se měl koukat hlavně na silnici. A tak nějak se obávám, že displej s úhlopříčkou 48 palců by mohl odvádět pozornost. Podle sympaťáků se bojím zbytečně.

Wey VV7

Za mě nejpoužitelnější a nejnormálnější číňan. Zvenku působí naprosto evropsky, zpracování vnitřku a volba materiálů mě dostaly. Jestli se Wey VV7 (prémiová značka koncernu Great Wall) bude s plnou výbavou opravdu prodávat za cenu kolem jednoho milionu, mohlo by to být zajímavé. Kromě designu a zpracování musíme totiž zohlednit i techniku, Wey VV7 je plug-in hybridem, kombinujícím zážehový dvoulitr s výkonem 167 kW a elektromotor, který přidává 85 kW. Jen na elektřinu by měl Wey VV7 zvládnout až sedmdesát kilometrů. Nečekaně povedené auto, takhle na první dobrou.

Hongqi E115 a S9

A teď trochu něco exotičtějšího, echt čínského. Hongqi je totiž výrobce čínských vládních limuzín, automobilka byla založena už v roce 1958 a její jméno v překladu znamená rudá vlajka. Ve Frankfurtu se Hongqi pochlubilo s dvojicí velice futuristických konceptů, obrovské SUV E115 je pochopitelně elektrické, ujet by mělo až sedm set kilometrů. Zatím vypadá dost koncepčně, sériový model moc nepřipomíná. Však taky o výrobě ještě nebylo rozhodnuto.

Druhý model, supersportovní S9, působí ještě méně reálně, pod jeho design se však podepsal Giles Taylor, který vedl designérský tým u Rolls-Roycu. Slušné reference.