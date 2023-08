Fungují zklidněné ulice? Británie přehodnotí zóny řídké dopravy

Snaha o ochromování automobilové dopravy, schovaná pod líbivé slovo „zklidňování“, je vlastní nejednomu magistrátu velkého města. Ve Velké Británii dotáhli tento proces do stavu, kdy vytyčili tzv. low-traffic neighbourhoods (česky řekněme „zóny řídké dopravy“). To jsou ulice či oblasti, kam mají motorová vozidla zakázán vjezd buď úplně, nebo alespoň nemají-li v zóně cíl své cesty.

Ulice v těchto oblastech mohou být uměle zaslepené např. sloupky, květináči či branami, které se dají otevřít v případě potřeby průjezdu IZS. Cyklisté a pěší mohou těmito ulicemi proudit bez omezení. Principy těchto zón v Británii existují již od 70. let minulého století, rozmach však zóny zažívají od roku 2020 ve městech, jako je Londýn, Oxford, Birmingham, Southampton či Bristol.

Podle proponentů tyto zóny v posledních letech zlepšily kvalitu života v oblastech, kde byly zavedeny, protože zabránily objíždění kolon rezidenčními ulicemi. Řada motoristů je však podle novin Sunday Telegraph vnímá jako válku s auty.

Britský Autocar uvádí, že v Londýně, kde je 100 takových zón a řadu z nich hlídají kamery, vzrostl právě kvůli nim v roce 2021 počet zaznamenaných dopravních přestupků „v pohybu“ o 55,4 % na 3,25 milionu oproti roku 2020. Pokuta za neoprávněný průjezd takovou zónou dosahuje až 160 liber, necelých 4500 Kč.

Navíc podle studie britského ministerstva dopravy se v deseti zónách snížené dopravy ve vnitřním Londýně v roce 2021 zvýšil počet celkově najetých mil o 41 milionů oproti roku 2020. Ve dvou oblastech, kde tyto zóny zavedeny nebyly, se zvýšil méně – „jen“ o 29 milionů mil.

Premiér Rishi Sunak, který je zároveň předsedou konzervativců, nyní podle novin podporuje lidi, aby „používali svá auta ke všemu, co je pro ně důležité“. Proto žádá ministerstvo dopravy o přezkoumání zón řídké dopravy napříč Británií, a to na základě obav, že zóny vytváří dopravní zácpy v jiných ulicích a zhoršují průjezdnost pro doručovatele, vozy IZS či tzv. senior taxi.

Zčásti je to reakce na nesouhlas labouristů s některými jeho kroky v oblasti dopravy. „Kritizují mě za zmrazení spotřebních daní na paliva, nechtějí zakročit proti ekoaktivistům narušujícím dopravu, velšská labouristická vláda blokuje 44 z 59 plánů staveb silnic,“ citují noviny Sunaka.

„To jsou všechno příklady přístupu, o němž si nemyslím, že by porozuměl potřebám rodin napříč naší zemí, tomu, jak žijí své životy. Velká většina lidí v této zemi používá svá auta k pohybu a jsou na nich závislí,“ vysvětluje Sunak svou snahu nahlížet na dopravu realisticky.

Dodává, že mu záleží na tom, jaký svět zanecháme našim potomkům, ale kroky musí být „pragmatické a přiměřené a aniž by zvyšovaly náklady či znepříjemňovaly život lidem, zejména v této době, kdy se rodiny už potýkají s dopadem inflace vyšší, než by si kdokoliv z nás přál,“ citují ho dále noviny.

Kromě toho Sunak, který je britském premiérem od loňského podzimu, podle webu Autocar naznačil, že by se zákaz prodeje nových aut, které nejsou plug-in hybridy, od roku 2030 mohl odsunout. Důvodem je rovněž obava, že by to byla zbytečná finanční zátěž pro spotřebitele.