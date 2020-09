Genesis G70 má za sebou facelift. Také korejský konkurent BMW 3 má rozdělená světla

Rok 2020 je pro značku Genesis, prémiovou divizi korejského koncernu Hyundai-Kia, důležitý. Uvedla na trh své první SUV, GV80, a postupně inovuje svoji řadu podle nového designérského směru. Model vyšší střední třídy G80 se tak dočkal nové generace, která se proměnila do čtyřdveřového kupé, a nyní přichází modernizované G70. Na domácím korejském trhu se začne prodávat již příští měsíc.

Genesis G70 je sedan střední třídy prodávaný od roku 2017, který využívá shodnou techniku jako Kia Stinger. Od té doby konkuruje takovým vozům jako Alfa Romeo Giulia, BMW řady 3 nebo Jaguar XE. Podobně jako ony sází na sportovní charakter, sama značka jej označuje za svůj nejvíc atletický sedan.

Facelift přitom sjednotil jeho vzhled s novějšími zástupci značky. To konkrétně znamená obří masku ve tvaru erbu a rozdělené světlomety. Přední partie se tudíž kompletně proměnily, aby navázaly na již zmíněné GV70 a G80. Motiv zdvojených světel se přitom opakuje také na zádi.

Úpravou prošel rovněž interiér. Na řidiče orientovaná koncepce evokující kokpit stíhacího letounu zůstala zachována, na vrchu středového panelu se však nově usadila zvětšená obrazovka multimediálního systému, s úhlopříčkou 10,25 palce. Plusem nového infotainmentu je přitom možnost aktualizací vzduchem, bez nutnosti navštívit servis. Upraven byl pak i prostor pro bezdrátové dobíjení chytrých telefonů, pro jeho pohodlnější využití.

Nabídku motorů modernizované G70 v tuto chvíli neznáme, spekuluje se však o nahrazení základního přeplňovaného benzinového čtyřválce 2.0 T-GDI větším turbomotorem o objemu 2,5 litru, který se objevil u větších modelů GV80 a G80. Pravděpodobné je též nahrazení stávající 3.3 T-GDI V6 vidlicovým šestiválcem o objemu 3,5 litru.

Bližší informace o modernizovaném Genesisu G70 budou teprve zveřejněny, a to během následujících týdnů. Takřka jistotou je však příchod stylového shooting braku, který automobilka již pilně testuje, byť v tuto chvíli pořád není jisté, kdy se ho dočkáme. Důležitou zprávou je pak fakt, že by se Genesis G70 do budoucna mohl vydat také do Evropy. Korejská prémiová značka totiž nyní skutečně chystá dlouho avizovaný vstup na evropské trhy, které nenarušila ani pandemie koronaviru.