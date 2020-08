Genesis pracuje na stylovém kombíku. Příchod luxusní korejské značky do Evropy se skutečně blíží

Genesis je korejská luxusní značka, která se od mateřského Hyundaie osamostatnila v roce 2015. Už od té doby se hovoří o jeho postupné expanzi a plánech na vstup do Evropy. Ty se odsouvaly, což vedení vysvětlovalo tím, že Genesis nemá pro Evropany vhodné modely. Jeden se ale nyní konečně blíží. A spolu s tím se nyní opravdu chystá také vstup Genesisu na evropské trhy.

„Genesis se skutečně připravuje na vstup na evropský trh, momentálně buduje týmy a obchodní síť,“ přiznává David Pavlíček, PR koordinátor českého zastoupení značky Hyundai.

Bližší informace o datu vstupu na evropský trh, potažmo ten český Pavlíček zatím specifikovat nechce. „Konkrétní informace, jako které produkty budou v Evropě nabízeny, popřípadě na jakých trzích, budou zveřejněny, jakmile pro to nastane ten pravý čas,“ říká.

Zachycení prototypů Genesisu G70 s karoserií shooting brake ale naznačuje, že je příchod luxusní korejské značky do Evropy otázkou příštích dvou let. Genesis aktuálně připravuje facelift sedanu střední třídy G70, chystaného pro modelový rok 2022, který by se tedy měl představit příští rok. V rámci designérských změn podle aktuálního stylistického trendu značky s rozdělenými světlomety by pak měla debutovat právě i odvozená varianta shooting brake. Ta by měla být primárně zacílená právě na Evropu, kde je takový typ karoserie dlouhodobě oblíbený.

O příchodu Genesisu se v minulosti mluvilo už v souvislosti s rokem 2020, tento plán se ale nepovedlo splnit. Přesto už od jara tušíme, že Genesis začíná plány na expanzi na starý kontinent skutečně realizovat. Na post šéfa evropských prodejů Genesisu byl totiž jmenován zkušený Enrique Lorenza, který by měl tuto expanzi vést.

Automobilka ale dobře ví, že ji nečeká jednoduchý úkol. Evropští klienti jsou velice nároční, navíc konzervativní z hlediska výběru, a to zvlášť v segmentu luxusních aut. I proto před samotným zahájením prodeje chtěla firma zvýšit povědomí Evropanů o značce, pomocí speciálních zážitkových center, v nichž by vozy Genesis byly prezentovány. Zda tento plán stále platí, v tuto chvíli není jasné.

Na mimoevropských trzích každopádně Genesis dnes nabízí celkem čtyři modely, které by měly časem dorazit i do Evropy. Základem je již zmíněný model střední třídy G70, dnes dostupný výhradně jako sedan, nad ním stojí velké G80, nástupce někdejšího Hyundaie Genesis, který dal osamostatněné značce její název. Jako vrchol pak slouží G90 jako náhrada za dřívější Hyundai Equus. Letošní novinkou je pak SUV GV80. Do budoucna se pak očekává další rozšíření palety modelů, o crossover nebo sportovní kupé.