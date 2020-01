Ghosn uspořádal první tiskovku po útěku. Japonsko obvinil z porušování lidských práv

V Libanonu, kde dnes uspořádal první tiskovou konferenci od svého předloňského zatčení v Japonsku, mimo jiné řekl, že ho japonští vyšetřovatelé výhrůžkami nutili k přiznání. V zemi svých předků Ghosn také zopakoval, že je nevinný.

"Nejsem tu proto, abych popsal, jak se mi podařilo opustit Japonsko," řekl Ghosn novinářům, kteří v hojném počtu zřejmě hlavně z tohoto důvodu na tiskovou konferenci přišli. "Jsem tu proto, abych ukázal na systém, který porušuje ta nejzákladnější (lidská) práva," pokračoval podnikatel.

Pětašedesátiletý Ghosn uvedl, že byl v Japonsku vyslýchán "až osm hodin denně bez přítomnosti právníků". "Bude to horší, když se prostě nepřiznáš, říkal mi opakovaně vyšetřovatel," uvedl Ghosn. Kritizoval vyšetřovatele i za to, že mu podle něj neumožnili "několik měsíců" kontakt s rodinou. Do Libanonu podle svých slov utekl proto, aby chránil rodinu a očistil své jméno.

Ghosn je architektem dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po svém zatčení v listopadu 2018 byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří těchto firem. V Japonsku je obviněn z několika trestných činů, mimo jiné z toho, že nepřiznal všechny příjmy a že zneužil firemní peníze. Propuštěn byl na kauci s tím, že nesmí opustit Japonsko, což se mu ale za dosud nevyjasněných okolností povedlo.

Podle Ghosna je jeho stíhání v Japonsku komplotem, který měl za cíl odstranit ho z vedení automobilky Nissan, protože se snažil o užší integraci této japonské firmy s automobilkou Renault. Podle Ghosnových právníků měl být odsunut z vedení, aby svými snahami neohrozil nezávislost firmy Nissan, jedné z vlajkových lodí japonského průmyslu.

"Někteří z mých japonských přátel si myslí, že jediný způsob, jak se zbavit vlivu Renaultu na Nissan, bylo zbavit se mě," řekl dnes také Ghosn. "Můžu vám vyprávět, co se děje v japonské vládě. Můžu vám dát jména, já je (ty lidi) znám. Ale jsem v Libanonu, který respektuji," dodal Ghosn s tím, že nechce ohrozit vztahy země svých předků s Japonskem.

Japonská prokuratura v reakci na jeho prohlášení slova o komplotu odmítla. "Carlos Ghosn uprchl z Japonska způsobem, který by sám o sobě mohl být považován za zločin. Ve svých prohlášeních během dnešní tiskové konference své činy neospravedlnil," uvedla tokijská prokuratura. Ghosn podle ní ve svých obviněních naprosto ignoruje své vlastní chování a jeho jednostranná kritika japonského trestního soudnictví je "absolutně nepřijatelná".

Ghosn na dnešní tiskové konferenci rovněž uvedl, že Libanonu může nabídnout své zkušenosti. Blízkovýchodní země se nyní potýká s hlubokou ekonomickou a finanční krizí. Jak řekl, nemá politické ambice, "nicméně jestliže budu požádán, abych využil svých zkušeností a pomohl své zemi, jsem připravený". Nechce však prý žádnou politickou funkci.

Libanonské úřady už obdržely od mezinárodní policejní organizace Interpol na Ghosna zatykač s varováním červeného stupně, což je žádost o pomoc s lokalizací a zatčením podezřelého z trestného činu. Libanon ale nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání občanů a podle expertů je nepravděpodobné, že by Ghosna do Japonska předal.

Libanonská prokuratura nicméně oznámila, že si na základě zatykače Ghosna ve čtvrtek předvolá k výslechu. Podle libanonských médií se ho bude státní zástupce dotazovat rovněž i na jeho cestu do Izraele, kam jel pracovně v roce 2008. Prokurátor bude chtít znát Ghosnovu odpověď na obvinění "ze vstupu do nepřátelské země a ze setkání s mnoha izraelskými vůdci," napsala státní tisková agentura NNA. Podnikatel se za svou cestu už omluvil. Do Izraele podle svých slov cestoval jako "Francouz kvůli kontraktu mezi Renaultem a izraelskou společností". Ghosn má francouzské, libanonské a brazilské občanství.