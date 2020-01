Jak uprchl Ghosn z Japonska? Plán měl vymyslet bývalý příslušník speciálních sil

Carlos Ghosn, někdejší šéf automobilky Renault, byl v listopadu minulého roku zatčen japonskou policí pro podezření z finančních machinací. Po zatčení byl Ghosn držen ve vazební věznici, poté byl však na kauci propuštěn do domácího vězení, kde pro něj stále platila jistá omezení.

Soud měl být zahájen v dubnu tohoto roku, Ghosn se k němu však nejspíš nedostaví. Poté, co celou dobu popíral všechna obvinění, se nakonec rozhodl „utéct před nespravedlností,“ jak sám dodává. Jeho cesta z Japonska do rodného Libanonu však zůstávala dlouhou dobu záhadou. Nyní se však začíná vyjasňovat.

Podle informací webu Wall Street Journal se měl na úniku Ghosna z Japonska podílet jistý Michael Taylor, bývalý příslušník americké zvláštní jednotky U.S. Army Special Forces, známější spíše pod označením Zelené Barety. Po ukončení armádní kariéry se měl Taylor živit jako kontraktor či bezpečnostní poradce, kdy se dostal i do hledáčku médií.

New York Times uvádějí, že si jejich redakce najala služby Taylora v roce 2008, kdy měl pomáhat se záchranou reportéra Davida Rohdeho, uneseného během pracovní cesty afghánskými ozbrojenci na území Pákistánu. Poté se měl Taylor nechvalně proslavit ještě v roce 2012, kdy měl bránit federálnímu vyšetřování podvodů při sjednávání zakázek mezi ministerstvem obrany a kontraktory.

Kdy a jak se dostali Ghosn s Taylorem do kontaktu zůstává záhadou, protože součástí Ghosnova podmínečného propuštění do domácího vězení měl být omezený přístup na internet, který směl využívat jen pod dozorem. Podle zdroje NY Times, který nechtěl být jmenován, se však Taylor dostal do kontaktu s Ghosnem již před několika měsíci.

Taylor pak mohl být zodpovědný za naplánování Ghosnova útěku, který začal 28 prosince. Zhruba v 14:30 měly bezpečnostní kamery natočit Ghosna, jak opouští svůj dům – na obličeji měl mít bílou roušku a na hlavě klobouk. Poté se měl Ghosn zatím neznámým způsobem dostat na letiště Osaka Kensai, které je vzdáleno cca 483 km od jeho pronajatého domu.

Na letišti měl být Ghosn zavřen do masivního kufru na kolečkách, který se běžně používá pro přepravu audio-aparatury, dodává Carscoops s odkazem na Wall Street Journal. V tomto kufru měl být naložen do soukromého letadla, které za 12 hodin přistálo na Atatürkově letišti v Turecku. Na palubě letadla měl být přitom kromě Ghosna ještě právě Taylor a další nejmenovaný Američan.

V Turecku měl být Ghosn přepraven cca 91 metrů po letištní ploše do dalšího letadla, které ho dopravilo do rodného Libanonu. Tady měl Ghosn již legálně vstoupit do země se svým francouzským pasem a libanonským občanským průkazem.

Ghosn měl přitom ještě libanonský, brazilský a francouzský pas, v rámci dohody o propuštění na podmínku je však musel odevzdat svému advokátovi, který je má prý stále u sebe. To už ale Ghosna nemusí příliš trápit, protože Libanon nemá s Japonskem dohodu o extradici – tedy vydávání ke stíhání nebo výkonu trestu.

Carlos Ghosn se chce k celé věci vyjádřit 8. ledna, prozatím však dodal, že jeho rodina nebyla do útěku jakkoliv zapletena. Turecké úřady však podle NY Times zadržely piloty letadla, kteří se měli podílet na přeletu z Japonska do Turecka. O osudu dalších zainteresovaných osob zatím nic nevíme, už jen kvůli rozpletení příběhu o Ghosnově útěku však bude zajímavé tento případ dál sledovat.