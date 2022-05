GM zvažuje návrat do Evropy, na V8 ale můžeme zapomenout

Pro většinu automobilek je dnes nejdůležitější trh ten čínský, ani Evropa však ještě zcela neztratila ze své důležitosti, což platí dvojnásob pro výrobce elektrických automobilů. Společnost General Motors, až na drobné výjimky, se přitom z Evropy stáhla již před lety, brzy by se však mohla vrátit s čistě elektrickou značkou.

Mary Barra, současná šéfka GM, plánuje vytvořit z GM čistě elektrickou automobilku do roku 2035. Důraz na elektromobilitu by pak mohl být příležitostí, jak se po letech vrátit na trhy starého kontinentu, uvedla v rozhovoru pro The Detroit Free Press.

„Asi před pěti lety jsme prodali náš Opel business tomu, co je nyní Stellantis, a nemáme žádné výčitky z obchodu se spalovacími motory,“ řekla Barra. „Díváme se ale na příležitost k růstu, kterou nyní máme, protože můžeme znovu vstoupit do Evropy jako hráč na poli elektromobility. Na to se těším.“

Společnost General Motors přitom na evropském trhu působila téměř 90 let, než v roce 2017 prodala značky Opel a Vauxhall za 2,2 miliardy dolarů skupině PSA, ze které se po sloučení s FCA stala společnost Stellantis.

Prodej dvou značek, které byly 16 let v řadě prodělečné, přitom GM uvolnil ruce i kapitál a umožnil soustředit se na vývoj zejména elektrických automobilů pro severoamerický i čínský trh. Rozhodnutí komentovala Barra v roce 2017 jako náročné, ale správné.

Dnes už tedy automobilka v Evropě žádné automobily nevyrábí, přesto na některé trhy stále oficiálně dodává některé modely, jako například Chevrolet Corvette nebo některé modely Cadillac. Jde však o omezený prodej spíše prémiové klientele.

Barra bohužel zatím neupřesnila, kdy a s jakou značkou by se GM mohlo na evropské trhy vrátit. Pravděpodobně však půjde spíše o mainstreamové elektrické modely, například SUV, které by značce mohly přinést větší prodeje.