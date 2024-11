Google žádá o patent na Velkého bratra. Auto by vám mohlo sebrat řízení

Elektronické systémy v dnešních autech jsou „jen“ asistenty – vždy to je řidič, člověk za volantem, který má nad autem kontrolu a vždy zvládne elektroniku „přeprat“, když ta udělá chybu. Důvod je nasnadě – elektronické systémy prostě mohou chybovat, špatně číst dopravní značení, vycházet ze zastaralých navigačních dat nebo nebrat v potaz aktuální situaci na silnici, např. nutnost vyhnout se nebezpečí.

Americký internetový gigant Google však nyní přichází s žádostí o patent, kterým by tento zavedený systém de facto otočil. Navrhuje hodnotit jízdu řidiče a následně identifikovat abnormální chování – a to napravovat.

Auta samozřejmě sbírají data o jízdě a jsou-li připojená k internetu, což je dnes snad každý nový vůz, taky je ve většině případů odesílají na servery automobilek. V lepším případě tam jsou data uložená a nikam dál se nedostanou, v horším k nim mají přístup různé třetí strany, kterým automobilka třeba data prodá za účelem vývoje asistenčních systémů nebo autonomního řízení.

Vysvětlení asistenčních systémů • Auto.cz/Asistenční systémy

Google se k těmto třetím stranám chce zařadit a hodnotit, jak jednotliví řidiči jezdí. K tomu navíc navrhuje „korekční zásahy“, které mohou nastat, pokud algoritmy vyhodnotí špatné návyky. V nejnižší úrovni by to mohlo být varování, že změna jízdního pruhu bez blinkru může být nebezpečná. Také ale systém může varovat okolní auta, že tohle jedno jede nestandardně. V konečné fázi by Google prostě převzal řízení na nějakou, v žádosti přesněji neohraničenou dobu.

Samozřejmě to může mít i neškodný, ba užitečný aspekt. Systém by se naučil jízdní styly jednotlivých řidičů a v případě, že by bylo něco najednou jinak kvůli zdravotní indispozici řidiče, by Google mohl zasáhnout a zastavit vůz na bezpečném místě. Jenže to už dnes nejmodernější auta docela běžně umí a není k tomu potřeba dohled Googlu.

Už učení návyků jednotlivých řidičů vypadá poněkud nebezpečně ve vztahu k ochraně soukromí, tím spíš, že systém musí vědět, kde se auto kdy nachází, aby mohl z mapových podkladů vyhodnotit, zda a jak často řidič překračuje dovolenou rychlost. Z toho se dá snadno určit, kde řidič bydlí a kde pracuje, a ztotožnění člověka z jakkoliv důkladně anonymizovaných dat už nevypadá jako velký problém.

Tím spíš, že všichni běžně používáme účet od Googlu a máme ho uložený v mobilu, který si s autem párujeme. Obecně, že se Google nedokáže dostat k datům o používání auta, je bláhové si myslet i proto, že řada značek využívá přímo palubní infotainmentové systémy od této americké firmy.

Na druhou stranu, žádost o patent ještě neznamená, že něco takového skutečně vznikne. Firmy si pomocí patentů běžně pojišťují nápady pro případ, že by se je rozhodly v budoucnosti využít. Opět se nicméně ukazuje, že připojení auta k internetu může být i pořádná hrozba, nikoliv jen benefit pro řidiče.