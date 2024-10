Tento nebezpečný manévr nikdy nedělejte! Rozčilený řidič mohl způsobit vážnou nehodu

Častým nešvarem řidičů nejen v Česku je nevyužívání připojovacího pruhu, když najíždí na dálnici. Řidič v připojovacím pruhu nezrychlí a nevyužije celý tento pruh, aby se připojil v nějaké důstojné rychlosti, blízké alespoň 100 kilometrům v hodině, nýbrž se hned na začátku připojovacího pruhu zařadí do průběžného třeba v padesátce. Je-li nulový provoz, je to jedno, ale za hustšího provozu to může způsobit velmi nepříjemnou situaci.

Něčeho takového byl svědkem anonymní řidič před několika dny na nájezdu na silnici I/27 u Chlumčan. Ta je zde čtyřproudová se směrovým oddělením středovými svodidly a je vedená jako silnice pro motorová vozidla, což znamená nejvyšší dovolenou rychlost 110 km/h.

Stříbrná Škoda Fabia, jak ukazuje video, zhruba v padesátikilometrové rychlosti přejela do průběžného pruhu a místo připojovacího využila ke zrychlování právě ten. Je to samozřejmě chyba – porušení odst. 7 § 12 zákona 361/2000 Sb. – a za hustšího provozu to může způsobit velmi nebezpečnou situaci, a také si za to vysloužila peprné nadávky od řidiče vozidla z výhledu, kvůli nimž jsme z části videa museli odstranit zvuk.

Řidič však, místo aby pokračoval připojovacím pruhem, náležitě v něm zrychlil a zařadil se bezpečně před fabii – dle odst. 1 § 17 zákona 361/2000 Sb. ji takto směl předjet – vyjel ve zhruba stejné rychlosti, 50-60 km/h, ne do pravého, ale rovnou do levého průběžného pruhu.

Můžeme jen doufat, že nebyl rozčilením koncentrován jen na fabii a že se předtím řádně podíval do zrcátka, zda se neblíží rychlejší vozidlo, kterému by mohl vjet do cesty. Protože by takové vozidlo jelo dvojnásobnou rychlostí, mohlo by to vést k vážné nehodě.

Ponaučení je zde zcela jasné – nikdy, za žádných okolností nevjíždějte z připojovacího pruhu rovnou do levého průběžného pruhu, zejména jedete-li rychlostí výrazně nižší, než běžně jezdí auta v průběžných pruzích. Způsob zařazení fabie je samozřejmě velkou chybou, ale bledne před nebezpečností manévru řidiče z výhledu.

