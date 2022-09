Gordon Murray Automotive zvažuje hybridizaci, elektrifikaci, vodík i alternativní paliva

Gordon Murray Automotive, britskou společnost založenou v roce 2017 věhlasným designérem sportovních vozů, zřejmě netřeba představoval. Stačí zmínit jméno Gordon Murray a každý si nejspíš vybaví, co tento člověk za dob svého působení u značky McLaren dokázal. A v podobném duchu navázal i ve své vlastní společnosti.

GMA má sice zatím pouze dva modely, supersporty T.50 a T.33, oba však veřejnost oslovily svým designem i technikou. Oba přitom dostaly atmosférické motory V12, které jsou krásně charakterní a možná pro někoho až starosvětské. Do budoucna se však aktuálním elektrickým eko-trendům nevyhne ani tato britská značky.

Phillip Lee, současný šéf Gordon Murray Automotive, v nedávném rozhovoru pro Top Gear prozradil, že vývojové oddělení automobilky již pracuje na vývoji různých elektrifikovaných projektů. Ve snaze najít nejlepší řešení elektrifikace přitom automobilka koketuje s různými možnostmi.

Video se připravuje ...

„Nakonec budeme všichni jezdit na elektřinu,“ řekl Lee v nedávném rozhovoru pro Top Gear. „Myslím, že to bude konečný bod, a důvodem bude legislativa, která nám bude diktovat, kam máme všichni směřovat. Pro GMA je to něco, na čem pracujeme, a v rámci Gordon Murray Technologies máme výzkum a vývoj, který prozkoumává různé druhy pohonných jednotek, včetně hybridizace, elektrifikace, vodíku, alternativních paliva… zkoumáme všechno, abychom zjistili, kudy vede cesta.“

Nejde přitom o první případ, kdy je společnost GMA spojována s elektrifikací. Začátkem léta se objevily informace, že značka pracuje na vývoji dvou čistě elektrických SUV, která by údajně měla „změnit způsob, jakým myslíme o dojezdu a dynamice vozidel.“

Dvojice elektrických SUV bude pro značku vstupem do vod mainstreamového trhu, čemuž by měla odpovídat i relativně rozumná cena. Značka přesto nesleví ze svých nároků a měla by se snažit stlačit hmotnost vozů co nejníže. Bližší informace o technice ale zatím nemáme k dispozici.

Lee nicméně v rozhovoru pro britské kolegy potvrdil, že se značka vždy bude soustředit na techniku, bez ohledu na použitý typ pohonné jednotky. Společnost chce navíc u svých vozidel zachovat i ty správné emoce. „Naše značka a to, co děláme, je založeno na tom, že chceme, aby lidé jezdili našimi auty. Chceme je vidět na cestách a chceme, aby si je lidé užívali. Nejsou to muzejní exponáty, které by tam jen tak stály,“ dodal Lee.