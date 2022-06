GR Corolla se zbavila elektronické parkovací brzdy, má poctivou mechaniku

Automobilka Toyota to se sportovními ambicemi svého modelu GR Corolla myslí vážně. Proto vyměnila elektronickou parkovací brzdu základní Corolly za klasickou mechanickou ruční brzdu. Stejně to udělala i v případě dvojice Yaris a GR Yaris. Je to důkaz toho, že Toyotě na jejích sportovních autech skutečně záleží, ať už máte třeba na Supru názor jakýkoliv.

„Pro nadšence je [mechanická ruční brzda] důležitou věcí,“ řekl Geoff Partain z oddělení produktového plánování Toyoty. Kolegům z amerického média The Drive ale toto jednoduché vysvětlení nestačilo, proto se pídili dál po tom, proč je GR Corolla a její odvozené verze jedinou Corollou s mechanickou ruční brzdou. Obrátili se na amerického mluvčího Toyoty, Paula Hogarda, který se zase spojil s vývojovým týmem v Japonsku.

Hogard zpět tlumočil: „Elektronickou parkovací brzdu používáme kvůli automatické aktivaci parkovací brzdy, tedy kvůli bezpečnosti. Také nám to umožňuje odstranit páku ruční brzdy, což je výhodnější řešení z hlediska designu, držáků na nápoje, využití prostoru a tak dále.“ Zkrátka jde především o místo v interiéru a bezpečnost, kdy se u automatické převodovky po zařazení P zároveň aplikuje parkovací brzda.

Zatímco při běžném provozu to pro spoustu lidí mohou být jednoznačné výhody, u auta zaměřeného na okruhovou jízdu může být automatická parkovací brzda značnou komplikací. Po ostré jízdě se brzdy lépe ochladí, když nejsou aplikované, a zároveň nehrozí připečení destiček ke kotoučům. Autorka článku od The Drive, Stef Schrader, k tomu přidává vlastí praktiku, kdy ze svých okruhových aut raději parkovací brzdu odstranila. Prý z obavy, aby ji někdo nevědomky nepoužil, když byly brzdy ještě horké.

Stef dále zajímalo, co by mohli udělat majitelé běžných Coroll, kdyby náhodou chtěli mechanickou ruční brzdu také. Ať už proto, že chtějí své obyčejné přibližovadlo používat na trati, nebo prostě jen ze sympatií k mechanickému řešení. Na to pochopitelně Hogard odmítl reagovat, protože Toyota nechce být právně zodpovědná za domácí úpravy aut. Konkrétně Hogard řekl: „Přestože jsme velkými fanoušky upravování aut, nemůžeme se vyjádřit k tomu, jestli a jak by sami zákazníci mohli provést podobné úpravy.“

Samotná změna elektronické parkovací brzdy na mechanickou ruční brzdu však podle Toyoty nebyla vůbec složitá. „Za účelem implementace ruční brzdy do GR Corolly jsme upravili kryt středového tunelu v přední části, aby v něm mohla být umístěna jak řadicí páka, tak páka ruční brzdy,“ popsal Hogard. Zřejmě tedy nešlo o kdovíjak náročnou či drahou úpravu.