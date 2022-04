Toyota GR Corolla má být exkluzivním zbožím, produkce se má úmyslně držet nízko

Mike Tripp, viceprezident Toyoty pro marketing, v rozhovoru pro Road and Track prozradil, že výroba nové Toyoty GR Corolla bude nižší, než poptávka ze strany zákazníků. Automobilka tak bude kopírovat postup výrobců supersportů, čímž chce novému ostrému hatchbacku zaručit exkluzivní postavení.

Tripp ostatně zdůraznil, že nižší produkce nebude způsobena nedostatečnou výrobní kapacitou v japonském závodu Motomachi, kde se bude vůz vyrábět, ale přímo rozhodnutím automobilky, která chce mít z GR Corolly exkluzivní a žádaný stroj.

Roční produkce by se měla držet okolo 8000 kusů, prozradil v rozhovoru pro americké kolegy Tripp. V letošním roce se však s ohledem na náběh výroby očekává zhruba 6000 vyrobených kusů.

Exkluzivní postavení GR Corolly nicméně automobilka plánuje zdůraznit i různými speciálními edicemi. Tou první bude Circuit Edition, dostupná pouze pro modelový rok 2023, která nabídne například několik karbonových doplňků a výrazné zadní křídlo.

Produkce tohoto speciálu nebude pevně omezena, automobilka nicméně očekává, že vyrobí přinejmenším jeden kus pro každého dealera.

„Pokud jde o něco, co je specializovaným segmentem trhu, je pro nás důležité, abychom dali každému dealerství šanci získat jeden kus. Takže pokud si to spočítáte – ale není to garantováno – pokud budeme mít speciální edici pro každého dealera, je to asi 1250 vozů,“ citují Trippa zámořští kolegové.

„Takže pokud máme celkový objem výroby mezi 6000 a 8000 kusy, a speciální edice je 1250 z nich, myslím, že máme tu správnou rovnováhu. Ale naším cílem bude vždy o ‚o jeden méně’ - a to nikoliv pouze kvůli produkčním limitům.“