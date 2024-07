Günther Steiner exkluzivně pro Svět motorů: Uvidíme, zda se vrátím

Setkání s významnou osobností formule 1 je bezesporu událost. Měli jsme to štěstí potkat se v Bratislavě s Güntherem Steinerem, který pracoval deset let jako šéf týmu Haas.

Rodilý Ital žijící ve Spojených státech přijal nabídku Josefa Krále a Števa Eiseleho. Oba komentují F1 na televizní stanici Nova Sport. Současně provozují projekt Eisking, v rámci kterého komentují dění ve formuli 1 na Youtube a organizují setkání významných osobností s fanoušky. Král navíc stále aktivně závodí. Jejich akcí se zúčastnili v předchozích letech také úspěšní bývalí jezdci formule 1 Mika Häkkinen nebo David Coulthard.

Můžeme se ještě vrátit na začátek ledna, kdy byl oznámen váš odchod z pozice šéfa Haasu?

Mezi Vánoci 2023 a Novým rokem mi volal majitel týmu Gene Haas a řekl, že nechce prodloužit smlouvu, která mi skončila na konci sezony. Samozřejmě to bylo překvapení, ale tým mu patří, může si dělat, co chce.

Stihl jste se tehdy rozloučit se členy týmu?

Bohužel jsem takovou příležitost nedostal. Využil jsem situace později na samotných závodech, abych řadě z nich poděkoval. Pracuje tam pořád hodně dobrých lidí, kterých si vážím, a zasloužili by si úspěch. Třeba jako Hülkenbergova šestá místa z Red Bull Ringu a Silverstoneu.

Jak se zachovali jezdci Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen?

Mám s oběma dobrý vztah a bylo od nich milé, že se mi ozvali a veřejně řekli, že se mnou rádi pracovali. Napsalo mi také nemálo kolegů od konkurence SMS, říkali: ‚Günthere, odvedl jsi dobrou práci‘, což je hezké slyšet od lidí, kterých si vážím, a oni respektují mě. Umožnilo mi to odejít od Haasu se vztyčenou hlavou.

Je Nico Hülkenberg jezdec, který má ohromnou zpětnou vazbu při vývoji auta?

V každém případě. Má obrovské zkušenosti, je ohromně pracovitý a schopen se obětovat ve světě, v němž má každý svoje silné ego, jež si prosazuje. Nico je navíc také velice příjemný člověk, kterého máte v těžkých chvílích rádi u sebe.

Jaký byl zásadní rozdíl mezi Haasem a ostatními týmy?

Formule 1 se po covidové době hodně změnila, rostla a postupně se zvětšovala. Potom přišly rozpočtové stropy. Ostatních devět týmů investovalo značné prostředky do vlastní infrastruktury. Všichni jsou teď silnější, protože dokázali dát včas prostředky do své budoucnosti.

Vzpomenete si na nejsložitější situaci za dobu existence týmu?

Když v roce 2020 vypukla pandemie covidu, chtěl Gene Haas skončit. Jsem dost tvrdohlavý a řekl bych, že tvrdohlavost udržela tým ve formuli 1. Řekl jsem mu: ‚Pokud najdu peníze, abych mohl pokračovat, budete pokračovat?‘. Prohlásil ano, tak jsem našel peníze a udržoval tým v chodu. Následovalo několik těžkých let, kdy měl Haas masivní neúspěch, museli jsme nechat odejít hodně lidí v době, kdy jsme byli na dobré cestě.

Jaká je vaše nejbližší budoucnost?

Mám za sebou deset těžkých let a teď si chci na chvíli odpočinout. Budit se několik týdnů ve vlastní posteli, a ne neustále někam odjíždět. Navíc, dceři je čtrnáct let, na všechno má svůj názor. Snažím se to zvládnout, což se zdá být někdy obtížnější než řídit tým formule 1.

Chcete zůstat ve formuli 1?

Nikam nespěchám. Znám spoustu lidí, mám hodně přátel. Zatím se jen tak poflakuji a rozhlížím kolem sebe. Chtěl bych zůstat ve formuli 1, ale ne proto, abych dělal jen nějakou práci. Musí to být projekt, ve kterém vidím budoucnost. Chci dělat něco, kde mohu něčeho dosáhnout.

A co třeba vrátit se k týmu Red Bull, kde jste ve formuli 1 několik let pracoval?

To myslím nehrozí. Tam je Christian Horner až příliš pevně přilepený k šéfovskému křeslu.

Tým Haas podepsal smlouvu s OIliverem Bearmenem. Souhlasíte s tímto krokem?

Minulý rok mi zavolal šéf Ferrari Fred Vasseur. Zeptal se mě, zda bychom mohli Ollieho, který je součástí Ferrari Driver Academy, nechat svézt v prvních trénincích na několika závodech. To je součást smluvního závazku každého týmu. Navíc s Fredem dobře vycházíme, takže tady nebylo o čem diskutovat. Osobně bych s Oliverem uzavřel smlouvu ještě dříve.

Co říkáte na možné angažmá Francouze Ocona?

Toho bych rozhodně nepodepsal. Je hodně rychlý, ale pokaždé se tam, kde je, objeví nějaký problém. Současná situace u Alpine není v jeho případě první špatnou zkušeností a vážně se obávám, že pokud podepíše u Haasu, nebude ani poslední.

Do jaké míry vás zajímají současné výsledky týmu Haas?

Nesmíme zapomenout, že vůz, který v současné době jezdí, navrhl minulý rok v červnu Simon Resta, který nakonec musel odejít. Velkou zásluhu na současném autě má Nico Hülkenberg, který ohromně zapracoval na jeho vývoji. Jaký tým je bez Günthera Steinera, to se ukáže v sezoně 2025.

Nejste k Micku Schumacherovi příliš kritický, když o něm říkáte, že nepatří do formule 1?

Věřte mi, že v tom není nic osobního. Dělal chyby, nemá zkušenosti a my jsme neměli čas na to, aby je získával. Pak přišel Hülkenberg a nebylo co řešit.

Přijal byste do formule 1 jedenáctý tým, třeba Andretti?

Není důvod rozšiřovat současnou formuli 1. Její byznys plán výborně funguje a nová stáj nepřináší takový bonus, aby příjmy současných týmů narostly. Navíc by promotérovy narostly náklady na logistiku celého mistrovství. Pokud by měl někdo do F1 vstoupit, měl by jednat s někým ze současných týmů, jako to udělalo třeba Audi.

Co soudíte o Lewisi Hamiltonovi?

Byl jsem hodně překvapený krokem, který udělal. Oceňuji odvahu, že dokázal udělat takové rozhodnutí v době, kdy měl své jisté u Mercedesu. Nedávno ukázal svoji sílu na okruhu a letos ji ještě ukáže. V jeho spolupráci s Leclercem u Ferrari nevidím žádný problém, protože Charles je velice inteligentní a bude respektovat Hamiltonových sedm titulů.

Co udělá legendární konstruktér Adrian Newey, který odchází od Red Bullu?

Posílí sestavu Ferrari? Nejsem, si tím jistý. Možná už nebude dělat vůbec nic. Na druhou stranu, má o něj zájem Aston Martin, který leží ve Velké Británii, což by se Adrianovi mohlo líbit.

Zůstane Sergio Pérez u Red Bullu? Lehčí otázka by nebyla?

Horner jako šéf týmu rozhodně nemá zájem o Carlose Sainze, když má v záloze nastupující hvězdu Liama Lawsona. Situace je tam hodně zamotaná, neznáme smlouvy a jejich detaily. Kdybychom se tady začali bavit o jezdeckých kontraktech, to by bylo povídání na hodně dlouho.

Zmíněný Carlos Sainz mladší stále nemá angažmá. Co byste mu doporučil?

Ještě chvíli počkat na vývoj událostí. Řekli jsme si, že Red Bull pro něj není ve hře. Budoucnost Audi je nejistá, ale Mercedes by mohl být alternativou.

Koho byste si vybral do týmu jako ideální dvojici?

Určitě Maxe Verstappena, protože je to nejkomplexnější jezdec současné formule 1. A Landa Norrise, který je hodně rychlý a stále se dokáže rychle učit.

Co říkáte pravidlům, která začnou platit od sezony 2026?

Spíše mě zajímají pravidla pro rok 2030. Nesmíme zapomenout, že na současná pravidla nahlížíme současnou optikou, ale začala se tvořit před třemi roky. Pravidla, která začnou platit 2030, jsou zajímavá příklonem ke spalovacím motorům. Bez elektriky, ale s vhodným doplňkem, což jsou syntetická paliva.

Vzpomenete si ještě na závod v Bahrajnu 2020 a děsivou ohnivou havárii Romaina Grosjeana?

Nejhorší chvíle v mém životě. Řekl jsem si, pokud nevyleze do třiceti sekund, tak to je konec. Nařídil jsem všem lidem z týmu rádiové ticho a čekali jsme, zda uvidíme Romaina. Jakmile přelezl svodidla, šel jsem okamžitě dát rozhovor do televize, abych podpořil formuli 1, která přežije všechno.

Nechybí výrazné osobnosti v současné formuli 1?

Jeden člověk určitě chybí. Celý život jsem obdivoval Nikiho Laudu, ale bohužel jsem měl možnost pracovat s ním jen krátce. Pro mě je to jedna z největších postav v dějinách formule 1.

Jsme v polovině šampionátu. Jak vidíte jeho další vývoj?

V polovině sezony máme šest různých vítězů a budeme ještě svědky mnoha napínavých okamžiků. Ukázalo se, že když je Max pod tlakem, dělá chyby. Ovšem pokud bych si měl na někoho vsadit, byl by to titul mistra světa pro Maxe Verstappena.

