Tento McLaren byl prvotinou Lewise Hamiltona ve světě F1. Teď míří do aukce a bude stát ranec

Do srpnové aukce společnosti RM Sotheby's v kalifornském Monterey zamíří kromě zmenšené repliky vítězného monopostu Nigela Mansella také další zajímavý kousek ze světa formule 1. Sběratelé budou mít možnost vlastnit doslova ztělesněný počátek hvězdné kariéry Lewise Hamiltona – McLaren-Mercedes MP4-21, jeden z vůbec prvních monopostů F1, do kterého dnešní sedminásobný mistr usedl při nástupu do šampionátu.

Aukční dům upřesňuje, že právě v šasi 21A-03 tehdy 21letý britský pilot podstoupil své první testy po podepsání smlouvy u stáje McLaren-Mercedes na podzim roku 2006. Současně jde o exemplář, ve kterém v prvních třech závodech sezóny 2006 závodil Juan Pablo Montoya. Po opravené závadě při Velké ceně Austrálie poté fungoval během monacké GP jako záložní vůz.

Nyní už jde o kompletně renovovaný kousek, který v roce 2019 navrátila do původního stavu divize McLaren Racing Heritage, starající se o závodní minulost značky. Sluší se taky zmínit, že MP4-21 byl posledním modelem stáje vyvinutým pod technickým vedením známého konstruktéra Adriana Neweyho, který pro sezónu 2006 již přestoupil k týmu Red Bull Racing.

Rok 2006 byl pro šampionát formule 1 rokem dalších velkých změn. Éra třílitrových desetiválců skončila, McLaren MP4-21 tudíž nově používal 2,4litrový osmiválec Mercedes-Benz FO108S. Nadále se však jednalo o motor produkující pořádných 750 koní (552 kW) při vřískajících 19.000 otáčkách za minutu.

Odklepnutí monopostu proběhne v Monterey mezi 15. až 17. srpnem během takzvaného automobilového týdne. Společnost RM Sotheby's odhaduje tomuto kusu historie F1 cenovku mezi 2,8 až 3,5 miliony dolarů, v přepočtu tedy zhruba 65 až 81 milionů korun.