Haaks Opperland je obytňák, který se umí proměnit v miniaturní dům

Haaks Opperland byl poprvé oficiálně představen již v roce 2018, tehdy se však jednalo pouze o koncept, který zajímavým způsobem kombinoval netradiční obytný automobil s plně nezávislým miniaturním domkem. Koncept ale evidentně vzbudil dostatečný zájem, takže se dostal i do produkční podoby.

Cílem společnosti Haaks, kterou v roce 2017 založili Jules Luijpen a Pim Gijsbersové, přitom bylo nabídnout veřejnosti trochu jiný přístup ke kempování. V jejich pojetí by mělo kempování nabídnout spojení s přírodou, ovšem bez výrazných ústupků v oblasti komfortu a výbavy. I proto se rozhodli vsadit ve velkém na přírodní materiály.

Opperland se skládá z Fiatu Ducato, který nese na speciální platformě malou dřevěnou chatku. Samotná chatka je přitom vyrobena ze dřeva Accoya, často propagovaného jako nejodolnějšího dřeva na světě, stěny mají čtyři centimetry silnou izolaci a nechybí ani izolační okna s dvojskly.

Obytná nástavba tak slibuje skvělé izolační vlastnosti, které umožňují celoroční využití, i vysokou odolnost a životnost. Samotné dřevo by mělo mít životnost až 50 let, chatka by pak měla mít životnost přinejmenším 25 let.

Chatka přitom může být využita jak na korbě vozu, tak i samostatně. Díky čtveřici hydraulických nohou lze totiž chatku nadzvednout, vyjet s vozem a díky samostatnému ovládání hydraulických nohou poté chatku vyrovnat podle potřeb terénu. S automobilem se pak dá svobodně cestovat.

Zajímavá je však i konstrukce chatky. Výrobce sice neudává vnitřní rozměry, díky možnosti vyklopit střešní část s ložnicí a možností vyklopit čelní stěnu ale interiér působí nečekaně vzdušně a prostorně. Známá je pouze vnitřní výška, která by se měla pohybovat od 2,10 až po 2,40 metru.

V dolní části je malý obývák, malá kuchyňka s vařičem, lednicí i dřezem a nechybí ani úložné prostory. V zadní části je vyhrazen malý prostor pro kompaktní koupelnu s toaletou a sprchou, naproti níž je dřevěné schodiště vedoucí k ložnici v horním patře, kde je připravena matrace s rozměry 180x200 centimetrů.

Díky možnosti osadit chatku solárními panely a bateriemi slibuje Haaks Opperland i nezávislý provoz zhruba až dvou dnů při využívání bez větších omezení. Chatka přitom kromě kuchyňských spotřebičů nabízí i systém vyhřívání, LED osvětlení, ohřívač vody, invertor, atd. Samozřejmostí jsou pak nádrže na čistou a odpadní vodu.

Opperland využívá jako základ Fiat Ducato, konkrétně 3,5tunové šasi s 2,3litrovým vznětovým motorem Multijet o výkonu 146 koní v kombinaci s manuální převodovkou. Tato nezávislost na cestách ovšem není vůbec levnou srandou. Celá sestava, tedy Ducato s chatkou, vyjde i s daní na 130.000 euro (asi 3.400.000 Kč). Samotná chatka bez daně se pak pohybuje okolo 64.000 euro (zhruba 1.675.000 Kč).