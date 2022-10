Hasiči Moravskoslezského kraje si převzali nové velitelské vozy Hyundai Tucson

Když se řekne Hasičský sbor, většina z nás si automaticky vybaví velké hasičské cisterny a různé speciály, které hasiči nejčastěji využívají při svých zásazích. Kromě toho však při své práci zužitkují také menší velitelské vozy, které obvykle tvoří upravené osobní automobily.

Vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje si přitom 10.10.2022 převzalo u nošovického sídla automobilky Hyundai rovnou 24 nových vozidel Hyundai Tucson s motorizací 1.6 T-GDI, upravených podle potřeb hasičů. Úpravy přitom zřejmě proběhly již v rámci automobilky.

SUV dostala speciální hasičskou výbavu a specifickou barevnou úpravu karoserie, která byla z výroby bílá. Samozřejmostí je také speciální zvukové a světelné zařízení. Ještě v tomto týdnu si nová vozidla přebírají velitelé všech 23 stanic HZS Moravskoslezského kraje, jedno vozidlo pak bude využíváno v Chemické laboratoři HZS MSK ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Podle informací webu Požáry.cz by pod kapotou měl být mild-hybridní 1,6litrový přeplňovaný čtyřválec T-GDI v kombinaci se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, který pohání všechna kola. Výkon vozu by tak měl dosahovat 132 kW. Nová SUV, nespecifikovaná údajně ve verzi Style s paketem Premium, by měla nahradit starší vozy Škoda Yeti.

Hodnota předávné techniky pak podle informací HZS MSK představuje téměř 15,4 milionu korun, což by znamenalo, že jeden vůz vycházel na necelých 642.000 korun. Věcné plnění bylo realizováno na základě smlouvy, uzavřené v roce 2008, na jejímž základě plní HZS MSK úkoly jednotky Hasičského záchranného sboru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech.