Hennessey chystá elektrické GT se šesti koly a výkonem přes 2.400 koní!

Project Deep Space není dalším počinem Elona Muska, nýbrž projektem americké společnosti Hennessey Performance Engineering. Jde o kódové označení vývoje vozu, který bude prvním ze tří zcela nových modelů, jež Hennessey plánuje představit v průběhu deseti let. Bude následovat dosavadní modely Venom GT a Venom F5, ale na rozdíl od nich se přestane bránit elektrifikaci.

Vůz vznikající pod označením Deep Space totiž bude elektromobilem. A ne jen tak ledajakým elektromobilem. John Hennessey se totiž rozhodl, že když už se do elektřiny pustí, postaví auto jako žádné jiné. První skici naznačují, že půjde o dlouhé šestikolové vozidlo s nízkou siluetou, dveřmi gullwing a čtyřmi netradičně uspořádanými sedadly.

Nathan Malinick, šéf designu v Hennessey, o chystaném voze mluví takto: „V projektu Deep Space jsme spojili podstatu grand tourerů ze začátku dvacátého století s nadpozemskou formou hyper GT, která nenechává žádné pochybnosti o jeho schopnostech a účelu. Náš příští zcela nový model nabídne mnoho novinek v oboru, zcela postaví na hlavu koncept elektrického ‚hyperauta‘ a zároveň ukáže naši designovou filosofii ‚umění redukce‘.“

Základem vozu bude konstrukce z karbonových vláken, z nichž budou vyrobeny i panely karoserie. Všech šest kol auta bude poháněných, přičemž každé bude roztáčet jeden elektromotor. Za použitím šesti kol stojí snaha o maximalizaci trakce, aby bylo možné na silnici přenést co nejvyšší výkon. Jeho konkrétní hodnotu John Hennessey zatím nezveřejnil, ale nechal se slyšet, že jeho tým cílí na hodnotu překračující 2.000 koní. Zmínil, že je teoreticky možné přes 400 koní na jedno kolo/elektromotor, což by mohlo znamenat výkon 2.400 koní a více. Naopak dojezd elektromobilu má být kolem tisíce kilometrů na jedno nabití.

Interiér je však unikátní především takzvaným diamantovým uspořádáním sedadel, kdy řidič sedí uprostřed, dva spolujezdci po jeho stranách a mírně vzad a třetí spolujezdec sedí na centrálním sedadle za řidičem. Poslední jmenované sedadlo Hennessey nazývá VVIP místem, tedy ne pro obyčejné VIP (very important person), ale pro VVIP (very very important person). Má nabídnout luxus srovnatelný se soukromým tryskáčem a jeho opěradlo půjde sklopit do roviny. Prostoru na zavazadla bude údajně dostatek. Výrobce ještě neudává konkrétní hodnoty, ale vůz má pojmout čtyři tašky na golfové hole a ještě zbude místo na další zavazadla.

Výroba vozu má začít v roce 2026, přičemž v témže roce je také očekáváno jeho odhalení. V plánu je vyrobit pouhých 105 exemplářů pro celý svět, aby byla zachována exkluzivita. Cena tohoto elektrického grand toureru bude startovat na 3 milionech dolarů, tedy zhruba 73 milionech korun. Finální cena vozu bude vždy záviset na tom, kolik individuálních úprav si bude majitel přát.