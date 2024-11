Příští BMW M3 splní tužby většiny nadšenců. Elektromobilita ho nezastaví

Automobilka BMW nepatří k těm plánujícím přechod na výrobu pouze elektromobilů, přesto někteří fanoušci pojali obavu z toho, že sportovní stálice M3 má ve své současné podobě šestiválcový motor naposledy. Není tomu tak, alespoň podle šéfa divize M Franka van Meela, s nímž hovořil britský magazín Autocar.

„M3 je slib, ne motor,“ říká van Meel, což by mohlo vzbudit obavy. Také se však nechal slyšet, že řadový třílitr S58 je připraven na nadcházející emisní regulace a že vývoj příští generace M3 probíhá tak, aby mohla být v prodeji elektrická i spalovací verze zároveň. Máme ji očekávat zkraje roku 2028. Nová generace M3 si vezme na mušku elektrické, konvenční i hybridní rivaly, jako je plug-in hybridní Mercedes-AMG C 63 či elektrické Hyundai Ioniq 5 N.

Platformu však dvě verze M3 dost možná sdílet nebudou – a taky mezi nimi asi budou dost podstatné technické rozdíly i kromě pohonu. Elektrická verze bude stát na technice Neue Klasse, kterou BMW vyvíjí pro elektromobily a která bude základem příští generace řady 3. Spalovací provedení naopak nejspíš bude velkým faceliftem současné generace G80, spekulují Britové.

„Pracujeme na nejnovějších emisních regulacích pro spalovací motory. Plánujeme udržet auta se spalovacími motory naživu,“ říká van Meel s tím, že M3 si vždy zachová svou rychlost, dynamiku i agilitu, bez ohledu na to, co ji bude pohánět.

„Řídil jsem naše auta a vím, co děláme, a opravdu jsou cool – ale buď nechci zatím říct, co děláme, anebo nedokážu přenést tu zprávu, protože vy máte nějaké zkušenosti a nevíte, co děláme,“ ubezpečuje, že jízdní vlastnosti elektrických „emek“ budou stále tak výborné, jak je svět zvyklý.

Nutno uznat, že elektrickému hot hatchi od Hyundai taky lidé nevěřili, ale za jeho volantem je to paráda. A BMW M použije čtyři elektromotory, každý pro jedno kolo, což umožní vektorování točivého momentu, takže „budete moci jet perfektní stopou a s precizností, kterou u auta divize M znáte“, dodává van Meel.

Aby ale všechno správně fungovalo, je nutné nejen mít sílu, ale taky ji řídit. „Potřebujete centrální řídící jednotku a to je věc, kterou jsme nazývali ‚Ruka Boží‘,“ ale pro ostré elektromobily dostala jméno „Srdce radosti“ – „Heart of Joy“.

„Zní to komplikovaněji, ale je to taky zajímavější, když všechno ovládáte jednou ‚rukou‘, nejen po stránce akcelerace a zatáčení, ale i brzdění a stability. Máte možnost vytvořit novou dimenzi dynamiky vozidla a tak můžete vyvážit nárůst hmotnosti,“ vysvětluje van Meel.

Připouští, že první bateriová „emka“ budou těžší než ta konvenční, protože zákazníci chtějí i použitelný dojezd a k němu je nutná velká baterie, přinejmenším než budou na světě komerčně použitelné baterie s pevným elektrolytem.

„Vidím to tak, že nakonec bude všechno elektrické. Jakmile budete moci stavě elektrická vysokovýkonná auta, a to my v budoucnu zvládneme, další otázkou je nabíjecí infrastruktura,“ pokračuje van Meel, ovšem dává naději, že ostré elektromobily mohou v budoucnu hubnout: „Zprvu budou auta těžká, protože budou mít baterie, které zvládnou dlouhý dojezd, abychom se vyhnuli obavám z dojezdu v oblastech, kde nabíjecí infrastruktura není široce rozvinutá.“

Přirovnává situaci k nástupu smartphonů – když přišel první iPhone, jeho baterie nezvládla ani 12 hodin pohotovostního režimu, říká. „Ale baterie se zlepšily, všichni mají nabíječky, v každém hotelu a autě jsou zdířky, takže jsme si zvykli. Můžete nabíjet kdekoliv a není to už problém,“ dodává.