Smlouvy ve formuli 1: Co všechno obsahují a kolik jezdci skutečně berou?

Automobilový jezdec Josef Král se pohybuje ve světě formulí od roku 2005. Jezdil české okruhy, je jedním ze čtyř Čechů, kteří testovali monopost formule 1. V roce 2013 byl před podpisem smlouvy do týmu F1. V tomto světě má stále řadu přátel, komentuje závody a stále sám úspěšně jezdí.

Kolik stránek formátu A4 může obsahovat smlouva?

Minimum je osmdesát stran a do toho se nezapočítávají dodatky, kterých je moc. Už v druhé větě je odvolání na jeden dodatek, a než dočtete první odstavec, jsou tam další tři odkazy. Takhle se to kříží v celé smlouvě. Ta může mít i dvě stě stran.

Co všechno se zohledňuje?

V první řadě nástup pilota do týmu a jeho povinnosti včetně závodního víkendu. Je vymezený jejich počet plus testovací a mediální dny. Roční kontrakt začíná účinkovat většinou dva měsíce před prvním závodem a platí do konce kalendářního roku. Současně je uvedeno, kdy pilot cestuje na závody, kde bude bydlet, kdo všechno tvoří jeho realizační tým. Smlouvy nebývají většinou dvoustranné, tedy mezi jezdcem a týmem. Třetí stranou ve smlouvě je manažer, případně manažerská firma.

Bývají v textu uvedeny bonusy pro jezdce?

Samozřejmě záleží na jezdci a šikovnosti manažera. Může jít o prémie za vítězství či získané body. Třeba Daniel Ricciardo měl ve smlouvě u Renaultu, kde bral 55 milionů dolarů ročně, také bonus milion za vítězství a závodní auto, s kterým vyhraje, do soukromé sbírky. Mimochodem nevyhrál ani jednou. Garantovali mu například, jaké auto dostane pro běžné užívání, jeho pojistku, zajištěnou údržbu, stejný typ měl přistavený v dějišti každého závodu.

Kteří jezdci jsou opravdu placeni a kdo nosí peníze?

Dá se říci, že klasicky placených jezdců od svých týmů je sedm, možná osm: Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Alonso, Räikkönen, Leclerc a možná Stroll, kterého financuje jeho otec ve svém týmu Aston Martin.

Svět Motorů 25/2021

Pokud se například objeví na veřejnosti částka 700.000 eur, jedná se o příjem závodníka?

Finanční výše ve smlouvě jsou zapeklité. Minimálně 25 procent sebere provize manažera. Jenže to není všechno. Bývá běžným zvykem, že jezdec má na začátku kariéry uzavřenou smlouvu s manažerem, a když se dostane do formule 1, zaplatí mu všechno, co do něj investoval. Během jeho kariéry to může být i pár desítek milionů eur. Takže nakonec jezdci zůstane těch pětadvacet procent.

Mohou si piloti přivydělat mimo závodní okruh?

Ve smlouvě se vymezují také prezentace jezdce samotného. To bývá pro mladší nebo začínající piloty důležitý příjem. V průběhu sezony se musí zúčastnit příkladně pěti nebo třeba i dvaceti nejrůznějších akcí jako reklamní tvář. Peníze, které za to manažer inkasuje, si dělí se závodníkem většinou na polovinu.

Rozuměl jste vždy všemu, co bylo ve smlouvě napsáno?

Troufám si tvrdit, že výborně mluvím a dobře rozumím psané angličtině. Ovšem při čtení kontraktu jsem vyvalil oči. Přeložit jsem si to dokázal, ale napadalo mě, jaký význam mají tyto věty a proč tam jsou. V tu chvíli jsem si říkal, že angličtina je košatější řeč než čeština, a to mám doktorát z filozofie. Každé slovo je nasměrováno na konkrétní situaci. Kdyby došlo k problému, může to být vykládáno jinak, než bylo původně myšleno.

Můžete uvést konkrétní příklady?

Ve smlouvě může být uvedeno, že pokud tým nesplní výkonnostní podmínky a nebude mezi prvními třemi, pilot může odejít. Jenže v jednom z mnoha dodatků je uvedeno, že musí dodržet konkrétní pravidla, absolvovat všechny mítinky a reklamní akce. Samozřejmě mu takové akce naplánují v době, kdy vědí, že je nemůže stihnout. Pak mu řeknou: „Podívej, ty jsi taky neplnil povinnosti, a co chceš řešit?“ Dostane na výběr a nakonec zjistí, že je pořád lepší se domluvit.

Do jakých detailů může jít smlouva?

Když jsem závodil za juniorku Red Bullu, což byl v roce 2011 Arden (druhý v Monaku 2011), měli jsme v týmu naprosto unikátně vymezené podmínky. Jaké tričko a košili si vzít konkrétní den. S ohledem na to, zda bude 26 stupňů Celsia, tak dlouhé kalhoty. Pokud bylo tepleji, mohli jsme mít krátké kalhoty, ale jiné tričko než ke dlouhým kalhotám.

Jak lze chápat pojem tovární jezdec?

Tohle zařazení se v současné době hodí na vytrvalostní závody sportovních vozů po celém světě. Každá automobilka má tři čtyři opravdu špičkové jezdce pro svou potřebu a deset dvacet dalších pilotů, které pronajímá za peníze po celém světě. Záleží, zda si ho nějaký soukromý tým zaplatí na závod, nebo na celou sezonu. Mohou také pendlovat každý týden po celém světě, což bývá fyzicky náročné.

Takhle fungujete také vy?

V podstatě na podobné úrovni. Ovšem s tím, že jsem soukromník a nejsem vázaný na žádnou konkrétní automobilku. Nejčastěji startuji se sportovními vozy Ferrari. Kromě výše uvedených aktivit se věnuji ještě koučinku několika závodníků. Více se toho stihnout nedá, protože musím mít ještě čas na fyzickou přípravu, cestování a odpočinek.

Jsou příjmy špičkových pilotů adekvátní?

Například Lewis Hamilton má za sebou amerického reklamního giganta IMG, který se stará o všechny smlouvy, sjednává podmínky, ve spolupráci s finančními odborníky se stará o jeho peníze. Třeba z roční smlouvy s Mercedesem za 55 milionů dolarů vidí třetinu. Dalším výdělkem pilota jeho kalibru jsou dlouhodobé kontrakty s významnými světovými výrobci.

V čem tedy spočívá jeho význam?

U špičkových či známých jezdců je nutné brát v úvahu jejich celosvětový reklamní dosah po celém světě. Například u koncernu Daimler Chrysler po pátém titulu mistra světa Lewise Hamiltona spočítali, že pokud by chtěli klasickou kampaní pokrýt reklamní dosah toho, co dokázal, a koho jeho výkony oslovily, museli by vynaložit minimálně dvě miliardy eur. To se jim těch 55 milionů investovaných do Hamiltona bohatě vyplatí.

Co soudíte o rozpočtech týmů formule 1?

Spolyká je z velké části technika, která se neustále vyvíjí, což stojí peníze. Další musíte zaplatit lidem, kteří tu práci dělají. Vždyť kupříkladu Mercedes zaměstnává čtrnáct stovek lidí a ty musí platit, ať se závodí, nebo ne. Špičkové týmy F1 mají rozpočet pět set milionů a stáje formule 2 jen čtyři miliony. Pravda, nedělají žádný vývoj, ale i tak je rozdíl neuvěřitelný.

Sebastian Vettel si vyjednává kontrakty sám. Může se člověk dostat do formule 1 bez manažera?

Vettel má jako čtyřnásobný mistr světa respektovanou pozici. V současné době na světě existuje maximálně pět manažerů, kteří jsou jezdce schopni dostat do vozu formule 1. Pohybují se v tomhle prostředí roky, mají kontakty. Vědí, s kým a o čem mluvit. Ve světě formule 1 se objevuje velmi málo nových tváří a devadesát devět procent lidí cirkuluje mezi jednotlivými týmy v různých funkcích. Věří jen lidem z tohoto uzavřeného světa. Takže manažer znalý situace ví, s kým, o čem a jak mluvit.

Jak takový proces probíhá?

Během sezony se všichni vzájemně zdraví, chodí spolu na kafe či oběd. Bez ohledu na to, z jakého týmu jsou. Všichni se znají, takže je hloupé neodpovědět na pozdrav jeden druhému. Hodně populární byli například Brazilci Rubens Barichello a Felipe Massa, kteří byli jihoamericky přátelští. Bavili se s vámi kdykoliv a kdekoliv. Jednou jste pro ně byli součástí téhle show, takže k člověku měli důvěru.

Kdy dojde k bodu zlomu?

Přestupové tanečky začínají koncem července v období závodu v Maďarsku. Lidé kolem jednotlivých manažerů začínají vypouštět informace o tom, kdo kam půjde. Týmy informace popírají, nebo krčí rameny. Vyvolávají nejistou atmosféru. V téhle situaci je důležité mít vedle sebe zkušené lidi, kteří dokážou informace správně číst, interpretovat a oddělit podstatné od nepodstatného.

Můžete uvést konkrétní příklady?

Před sedmi roky nastala schizofrenní situace v týmu Sauber, kdy se před úvodním tréninkem prvního závodu sezony v Austrálii sešli čtyři jezdci, kteří zaplatili za angažmá. Tým licitoval, kdo z nich dá víc. Jihoafričan Giedo van Garde si oblékl kombinézu Švéda Marcuse Ericssona, ale nakonec mu ji musel vrátit. Žaloval stáj a vysoudil zpátky patnáct milionů dolarů.

A co druhý příklad?

Němec Nico Hülkenberg skončil před dvěma roky předčasně u Renaultu a logicky měl přestoupit do Haasu. Je rychlý a má schopnosti jako vývojový jezdec. Přišel za šéfem týmu Güntherem Steinerem a majitelem stáje Genem Haasem se seznamem požadavků. Řekli mu, aby si ho zabalil, a dohodnou se na polovině. I když to vypadalo, že se domluví, dostal přednost Romain Grosjean. Dodal požadovanou sumu, kterou Hülkenberg neměl.

Jak by vypadal kontrakt, kdybyste si ho stavěl sám?

Základem jsou fixní finanční podmínky. Pokud nemá tým vlastní letadlo, měla by být samozřejmostí doprava na závody bussines třídou. Ubytování v nejlepším hotelu a doprava na závodní okruh a zpátky do hotelu. Na závodním okruhu zvláštní požadavky nemám, protože chápu podmínky a situaci týmu. Možná by se našly detaily, ale tyhle podmínky nejsou výjimečné.