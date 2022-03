Sony se spojilo s Hondou, společně chtějí vyvíjet a prodávat elektromobily

První společný model by mohl být postaven automobilkou Honda na platformě Sony. Na trh by se mohl dostat do roku 2025.

Sony se pochlubilo konceptem prvního elektromobilu, elegantním sedanem s označením Vision-S, během veletrhu CES 2020. Technologický gigant tou dobou popíral úmysly udělat z konceptu produkční model a pustit se do světa elektromobility, ovšem další kroky automobilky tomu spíše odporovaly.

Na veřejnost se totiž dostávaly další snímky z testování vozu, přičemž jeden z nich poodhaloval i koncept elektrického SUV, které bylo nakonec představeno během letošního veletrhu CES v Las Vegas. Společně s ním navíc Sony ohlásilo i vytvoření divize Mobility, která měla prozkoumat potenciál vstupu na trh s elektrickými automobily. A výsledky už se zřejmě dostavily.

Po hledání strategického partnera, na které před několika týdny upozornili kolegové z Automotive News, oznámila společnost Sony jednání s automobilkou Honda, se kterou má velké plány. Obě společnosti totiž chtějí vytvořit alianci, v rámci které mají v plánu vyvíjet a prodávat elektromobily.

Obě strany se za tímto účelem rozhodly vytvořit společný podnik s jednoduchým názvem New Company, který bude mít za cíl vývoj a komercializaci bezemisních vozidel. Současným hlavním cílem je však vytvoření samotné New Company do konce tohoto roku.

Pokud půjde všechno podle plánu, pak by měl první elektromobil společného podniku Sony a Honda dorazit na trhy již v roce 2025. Očekává se, že výrobou bude pověřena automobilka Honda, která může dát k dispozici své výrobní zázemí. Společnost Sony by pak mohla dodat vlastní platformu.

Zatím je ale příliš brzy na předjímání, zda se prvním elektromobilem nové společnosti stane produkční verze některého z již představených konceptů Sony Vision-S. Je totiž potřeba dodat, že tyto koncepty nebyly vyvíjeny pouze společností Sony, ale na jejich vývoji se podílely také společnosti Bosch, ZF, Nvidia, Qualcom nebo Continental. Stavbu realizovala společnost Magna Steyr.

Koncepty sedanu i SUV využívaly stejnou techniku, která počítala s pohonem dvojicí elektromotorů, kombinovaným výkonem 400 kW a tenkými bateriemi uloženými v podlaze. Platforma vozu však měla být připravena také na další karosářské verze. Vedle sedanu a SUV se mluvilo například o možnosti vývoje MPV.

Na první výsledky spolupráce společností Sony a Honda si budeme muset ještě pár let počkat, přesto se Sony podle všeho dostává ve vývoji vlastního elektromobilu dál, než společnost Apple. Ta by měla na vývoji vlastního vozu pracovat již řadu let, podle posledních spekulací však měla problém najít vhodného partnera pro jeho stavbu.