Honda Accord má novou generaci! O co přicházíme?

Model Accord japonské automobilky Honda vstupuje do své jedenácté generace. Přestože se jedná o historicky úspěšný automobil, na našem trhu se s ním už nějaký ten rok nepotkáváme a novinka byla představená v Americe. O co tedy u nás přicházíme?

Americká média si všímají, že zatímco se vůz prezentuje jako nový, pojde o důkladně přepracovanou desátou generaci – automobilky prostě s ohledem na investice do elektromobility šetří. Celkové proporce se s ohledem na nový design mírně liší, ale rozvor zůstává na stejných 2.830 milimetrech a výška na 1.450 milimetrech. Na délku se vůz protáhl zhruba o 70 milimetrů na výsledných 4.970 mm a šířka zůstává v podstatě stejná, plus mínus milimetr, dva. Zavazadlový prostor o objemu 473 litrů by měl být rovněž beze změn.

Změny ve vzhledu samotném jsou výraznější. Accord nyní sází na čistší linky a zbavuje se některých zbytečných kudrlinek. Po stránce motorizací novinka nabídne dvě varianty, přičemž obě jsou pevně svázané s výbavovými stupni. V základních dvou výbavách LX a EX zákazníci dostanou přeplňovaný 1,5litrový zážehový čtyřválec o výkonu 143 kW (195 k) při 6.000 ot/min a točivém momentu 260 Nm v rozmezí od 1.700 do 5.000 ot/min.

Použitou převodovkou je bezestupňové ústrojí CVT a na výběr je z jízdních režimů Econ a Normal. Pohonné ústrojí je převzato z předchůdce a disponuje stejným maximálním výkonem, ovšem Honda zapracovala na kultuře chodu motoru a jeho odezvě na pokyny plynovým pedálem. CVT pak nově při svižné jízdě simuluje převodové stupně.

V desáté generaci Accordu byla hybridní motorizace vyčleněna jako samostatné provedení, ovšem s jedenáctou generací se dočkala plného začlenění do nabídky. S hybridem jsou pevně spojeny výbavové stupně Sport, EX-L, Sport-L a Touring. Jde o stejné ústrojí, jaké se představilo s novou generací Hondy CR-V.

Hybridní pohonná soustava sestává z dvoulitrového čtyřválce pracujícího v Atkinsonově cyklu a dvou elektromotorů. Maximální systémový výkon je 152 kW (206 k) a točivý moment 335 Nm. Kromě jízdních režimů Econ a Normal je na výběr také Sport a Individual. Jiné motorizace ani manuální převodovku v jedenácté generaci Accordu nenaleznete.

Zavěšení předních kol je stále řešeno vzpěrami MacPherson a vzadu je víceprvková náprava, avšak došlo k úpravám jejich nastavení, které mají zajistit zábavnější jízdu. Honda zapracovala také na vylepšení řízení a zvýšila tuhost šasi vozu.

Prostor uvnitř je podle amerických médií v podstatě beze změny, ovšem palubní deska byla přepracována ve stylu nových modelů značky jako například Civic nebo CR-V. Výbavové stupně LX a EX mají 7palcovou dotykovou obrazovku infotainmentu a hybridní Accordy (tedy ostatní výbavy) mají větší 12,3palcovou. Podporováno je zrcadlení obrazovky chytrého telefonu, v hybridu bezdrátové.

Accord v nejvyšší výbavě Touring nabídne jako první Honda integrované služby od společnosti Google, konkrétně mapy s navigací, hlasového asistenta a obchod Google Play. Vrchol nabídky zároveň disponuje novým audiosystémem Bose Centerpoint. Systémy Accordu obecně podporují aktualizace vzduchem a auto je vybaveno digitální přístrojovou deskou. Vylepšení se dočkaly rovněž airbagy, stejně jako balíček asistenčních a bezpečnostních systémů Honda Sensing.

Honda bude jedenáctou generaci modelu Accord vyrábět v továrně ve státě Ohio, kde model pro americký trh vzniká už 40 let. Výroba zde začala 1. listopadu 1982 a od té doby z továrny vyjelo přes 12,5 milionů exemplářů. Honda zatím nezveřejnila ceny pro americký trh, ovšem stávající generace se v základní výbavě LX s 1,5litrovým motorem prodává za cenu od 26.520 dolarů bez daně a poplatků, tedy zhruba za 625 tisíc korun. Hybrid aktuálně začíná na ceně 27.720 dolarů, tzn. 653 tisíc korun.