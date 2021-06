Honda Civic přijíždí v další karosářské verzi. Hatchback chce zaujmout praktičností

Honda Civic jedenácté generace se představuje ve svém druhém karosářském provedení, kterým je kompaktnější hatchback. Ten bude v nabídce doplňovat reprezentativnější sedan, který Honda představila již v dubnu. S třídveřovým kupé ani kombíkem už se pak v jedenácté generaci nepočítá. Co tedy novinka nabídne?

Hatchback dostal například novou masku chladiče s šestiúhelníkovými průřezy, namísto horizontálních linek sedanu, která by měla působit sportovněji. Největší změna se ale samozřejmě odehrála vzadu. Automobilka zkrátila zadní převis o 12,4 centimetru a upravila sklon zádi s pátými dveřmi. Vůz tak na první pohled působí výrazně kompaktněji a dynamičtěji.

Vzadu si také můžeme všimnout přepracovaných svítilen, které jsou propojené tenkou linkou třetího brzdového světla, kopírující tvary spoileru, integrovaného do pátých dveří. Ty by navíc měly být vyrobeny z lehkého kompozitního materiálu.

Po otevření víka by měl kufr nabídnout o 4 cm širší nakládací otvor. Automobilka zatím bohužel neupřesnila velikost zavazadelníku, praktickým doplňkem však budou sklopná zadní sedadla, dělená v poměru 60/40. Zadní pasažéři by navíc měli dostat o 35 mm více prostoru pro nohy. Díky větším bočním oknům a oknu v C sloupku by navíc kabina vozu měla působit prostorněji.

Stejně jako sedan, i hatchback by měl nabídnout až o 19 % vyšší tuhost karoserie ve srovnání s minulou generací. Automobilka se navíc pochlubila, že u hatchbacku upravila podvozek a systém řízení, díky čemuž by měl hatchback nabídnout ještě sportovnější pocit z jízdy.

Zatímco v zámoří bude Civic dostupný s 2,0litrovým a 1,5litrovým motorem, do Evropy dorazí výhradně s hybridní motorizací e:HEV. Parametry pohonné jednotky zatím automobilka bohužel neupřesnila, má na to však stále dostatek času. Jedenáctá generace Civicu hatchback by totiž na evropském trhu měla být dostupná až od srpna příštího roku.