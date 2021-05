Honda Civic Type R si podrží manuální převodovku. S automatem se nepočítá vůbec

Japonská automobilka představila jedenáctou generaci modelu Civic na konci dubna, zatím jen v karosářské verzi sedan. Víme však, že s několikaměsíčním zpožděním dorazí také pětidveřový hatchback. A že Honda připravuje i tradiční ostrou variantu Type R.

Ta by si i přes příklon Hondy k elektrifikovaným pohonným ústrojím měla ponechat čistě benzinový motor, mluví se o nasazení evoluce dnešního turbodmychadlem přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce. Ten v aktuální generaci nabízí výkon 235 kW, novinka by mohla poskytovat o něco víc - výrazné navýšení výkonu se však neočekává.

Nový Civic Type R by měl i nadále zůstat předokolkou.

A ještě jedna důležitá věc by měla zůstat. Automobilka počítá s tím, že nový CTR si podrží manuální převodovku. Dokonce bude nabízen výhradně s ní, automat v plánech nefiguruje - stejné je to ostatně i nyní.

Nový Civic by se měl do Evropy dostat ještě do konce letošního roku, verze Type R bude následovat o něco později. K dispozici by měla být jak ve výrazné, sportovně vyhlížející podobě, tak v decentnější variantě bez obrovského zadního spoileru, která je v nabídce od modernizace desátého vydání.