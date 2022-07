Honda neuhlídala fotku nového Civicu Type R! Už nebude tak kontroverzní

Naposledy jsme o nové generaci Hondy Civic Type R psali v úterý a už tu máme další novou informaci. Oficiální premiéra japonského hot-hatche je naplánována na příští týden ve čtvrtek, ale už nyní unikla první fotografie vozu. Na diskuzním fóru věnovanému Civicu jedenácté generace se vynořil údajný screenshot z japonské webové stránky Hondy, který nám poprvé ukazuje Type R bez maskování polepem či tajemnými stíny.

Zkoušeli jsme se danou stránkou proklikat, ale pokud fotografie není jen dílem šikovného grafika, tak si Honda únik odchytila a fotku stáhla. Obrázek nemá vysoké rozlišení, takže je těžké soudit detaily, ale sliby o konvenčnějším vzhledu byly dle všeho dodrženy. Přední část v podstatě odpovídá tomu, co jsme mohli vidět na první oficiální fotce produkčního vozu, která byla zveřejněna začátkem tohoto týdne.

Kola a prahy auta odpovídají tomu, co jsme mohli vidět na maskovaném prototypu. To znamená nízko umístěné nenápadné výdechy za předními koly a křidélka před těmi zadními. Dokonce i křídlo na zádi vypadá jako to, s nímž byl nafocen prototyp. Zajímavý je průduch v kapotě, který nebyl na první oficiální fotce vidět a na prototypu byl zamaskován.

Pokud by se jednalo o podvrh, je alespoň podařený a produkční auto bude dle všech dosavadních náznaků vypadat velmi podobně nebo dokonce totožně. Od oficiálního odhalení Civicu Type R už nás moc času nedělí, takže za chvíli budeme mít jasno. Jak jsme psali v úterním článku, premiéra auta proběhne příští týden ve čtvrtek 21. července, konkrétně ve čtyři hodiny ráno našeho času.

Závěrem připomeňme, že se pod kapotou příštího ostrého Civicu předpokládá evoluce dosavadního pohonného ústrojí. Tím byl přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec o výkonu 235 kW (320 k) spolupracující s šestistupňovým manuálem, přes nějž proudila síla ke kolům přední nápravy. Dříve se přitom spekulovalo o přechodu na hybrid s pohonem všech kol a automatickou převodovkou.