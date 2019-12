Honda připravuje svůj první elektromobil, její šéf jim ale příliš nevěří

Když Honda před dvěma lety představila vizi svého městského elektromobilu, jeho roztomilý retro vzhled sklidil ohromný úspěch. O to více japonská automobilka zabodovala, když jeho podobu do sériového provedení změnila jen minimálně. Roztomilé městské autíčko Honda e s kulatými světlomety po vzoru starých Golfů dorazí na trh příští rok.

Čekali byste, že Honda teď bude mluvit především o zelené budoucnosti a výhodách elektrifikace? Ne tak docela. Japonci sice chtějí, aby v roce 2030 tvořily dvě třetiny prodejů elektrifikované modely, generální ředitel Takahiro Hachigo však o samotných elektromobilech mluví s odstupem.

„Opravdu jsou zákazníci, kteří takové vozy chtějí? Nejsem si tím úplně jistý, protože stále existuje hodně problémů s infrastrukturou a technologiemi. Nevěřím, že v brzké budoucnosti dojde k dramatickému nárůstu poptávky po bateriových vozech. Je nutné pokračovat ve výzkumu a vývoji, rozhodně si ale nemyslím, že se tato auta stanou brzy mainstreamem,“ uvedl Hachigo, podle kterého řeší automobilový průmysl stejné dilema napříč světem.

Hachigo také nepřímo naznačil, že elektrifikace není cesta k zelenější budoucnosti, ale spíše zvýšení efektivnosti a účinnosti pohonných jednotek. Právě to je důvod, proč mnohem více věří hybridním pohonným jednotkám. „Věřím, že hybridní vozy budou hrát rozhodující roli,“ říká v návaznosti na nedávné rozhodnutí, že model Jazz se na evropských trzích bude nabízet pouze coby hybrid.

„Cílem není elektrifikace jako taková, ale především zlepšení účinnosti. A věřím, že právě hybridní vozidla jsou způsob, jak splnit nejrůznější ekologické předpisy a emisní nařízení,“ prozradil šéf Hondy závěrem rozhovoru.

Mezi řádky není těžké vyčíst, že Honda se do elektromobilů pouští spíše proto, že musí, než že by sama od sebe chtěla. Na druhou stranu se ale zdá, že to bere za správný konec. Na rozdíl od Mercedesu, Audi či Jaguaru totiž staví elektromobil v segmentu, kde to dává snad největší smysl – malé vozidlo pro městské popojíždění, kterému pro každodenní potřeby vystačí i dojezd kolem 200 kilometrů na jedno nabití.