Hongqi chystá prémiové MPV. Láká na obří masku a luxusní interiér

Značka Hongqi se v poslední době snaží rozšiřovat portfolio prémiových vozů, přičemž s některými modely by ráda uspěla v Evropě. Aktuálně má v nabídce sedany a SUV, ale jak to vypadá, v blízké budoucnosti představí také MPV. To dostane jméno HQ9.

Jak naznačují fotografie prototypu, MPV převezme některé výrazně designové prvky značky. Jde zejména o masivní masku chladiče zabírající prakticky celou příď, na níž navazují světlomety. Nechybí hromada chromu.

Při pohledu z boku Hongqi zaujme poměrně účelným hranatým tvarem, velkými dveřmi (zadní jsou posuvné), zajímavě vyvedenými D-sloupky a neobvyklou linií střechy. Zvláštní je také střešní spoiler. Zádi pak dominují propojené světlomety.

Vnitřek slibuje luxusní atmosféru, což naznačují zejména samostatná sedadla ve druhé řadě. Na dostupných snímcích totiž vidíme posuvná, kůží čalouněná křesla s výklopnými podnožkami. Samostatné sedačky jsou i vpředu a opět nechybí štědré použití kůže.

Nechybí digitální přístrojový panel a velká obrazovka infotainmentu, umístěná nad velkou středovou konzolí s ovladačem automatické převodovky, fyzickými ovladači a místem na odložení telefonu s bezdrátovým nabíjením.

Čínská média píší o použití turbodmychadlem přeplňovaného dvoulitru o výkonu okolo 250 koní. Dorazit by mohla také plug-in hybridní verze. Jestli Hongqi pošle HQ9 do Evropy zatím není jisté. Spíš bychom si ale vsadili, že se tak stane je v případě, že luxusní MPV dostane čistě elektrické provedení.