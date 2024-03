Hrozba čínských elektromobilů je nafouknutá, myslí si šéf BMW

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Řada evropských značek se obává záplavy levných čínských aut, zejména elektrických, které budou pro zavedené značky starého kontinentu ve výsledku znamenat existenční problémy. Podle Olivera Zipseho, generálního ředitele automobilky BMW, tenhle problém všichni nafukují.

Zipse je také proti zavedení cel na dovoz čínských aut do Evropy. Cla či podobná opatření přitom doporučil závěr vyšetřování Evropské komise, který zjistil, že čínský stát přímo či nepřímo dotuje své automobilky, aby mohly prodávat auta za nižší ceny. To znamená nefér konkurenční výhodu na evropských trzích.

„Evropský automobilový průmysl, alespoň co se týče BMW Group, není výrazně poškozen importem čínských aut, ani není v zájmu EU uvalovat další cla na tyto produkty,“ řekl Zipse novinářům na výroční tiskové konferenci v minulém týdnu. Strach, že by mohla Čína vážně narušit prodeje evropských aut, označil za „nafouknutý“. „Nikdo nemůže jen tak přijít do trhu tak velkého, jako je Evropa, a prostě ho přebrat,“ dodal.

Pro BMW je Čína velmi důležitým, ba největším trhem. Loni tam prodalo 32 % své produkce, celkem téměř 825 tisíc aut.

První člověk BMW není první, kdo se vyjádřil proti zvyšování cel na čínská auta. Podobným stylem už v minulosti promluvily hlavy Mercedesu-Benz a koncernu Volkswagen. Ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume má obavy z protekcionismu v EU a Spojených státech, šéf Mercedesu-Benz Ola Källenius si dokonce myslí, že by se cla měla snižovat.

Naopak ředitel Renaultu Luca de Meo v otevřeném dopise varoval před „náporem“ čínských elektrických aut na evropské trhy. Vůz nižší střední třídy vyrobený v Číně má podle něj výhodu 6–7 tisíc eur (152–177 tisíc korun), tedy zhruba čtvrtinu ceny, oproti autu vyrobenému v Evropě. Vztahy s Čínou se ovšem podle něj musí pečlivě řídit.