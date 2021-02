Humber Hawk (1945-57): Tohle byla britská poválečná klasika

Humber & Co Limited byl britský výrobce jízdních kol z Nottinghamu, uvedený na burzu v roce 1887. Jméno dostal podle jednoho ze zakladatelů Thomasi Humberovi (1841–1910). V roce 1889 se firma přestěhovala do Coventry a byla přejmenována na Humber Limited. V roce 1896 vyrobil Hunter první motorové tříkolové vozidlo a o pár let později první čtyřkolový automobil. Až do začátku první světové války vyráběl Hunter také motocykly. Výroba jízdních kol ustupovala do pozadí a v roce 1932 byla prodána firmě Raleigh.

Užitková vozidla začal Humber vyrábět v roce 1925, když koupil výrobce užitkových vozidel Commer. O tři roky později došlo ke spojení s automobilkou Hillman, která patřila bratrům Rootesovým. Humber se tak stal členem Rootes Group spolu s automobilkami Hillman, Singer, Sunbeam a Talbot. Během druhé světové války produkoval Humber obrněná vozidla a hned po válce se vrátil k výrobě osobních automobilů.

Humber Hawk Mark I a Mark II (1945–1948)

Prvním vozem Humber Hawk, vyrobeným po skončení druhé světové války byl v podstatě předválečný čtyřdveřový pětimístný sedan Hillman 14, vyráběný v letech 1938 až 1940. Hawk měl stejný rozvor náprav (2896 mm), byl ale o něco delší (4521 mm), neboť měl vzadu větší zavazadlový prostor. Měl také užší prahové stupačky a jeho pohotovostní hmotnost byla 1380 kg.

Vpředu umístěný zážehový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec pohánějící zadní kola měl rozvod SV a objem 1944 cm3 (vrtání/zdvih: 75/110 mm). Při kompresním poměru 6,4:1 a s karburátorem Stromberg měl nejvyšší výkon 56 k (41 kW) při 3800 ot/min a točivý moment 130 Nm při 2000 ot/min. Vůz dosahoval maximální rychlost 105 km/h. Také jednokotoučová suchá spojka a čtyřstupňová manuální převodovka s řadicí pákou na podlaze byla převzata z Hillmanu 14. Vůz měl rámový podvozek s předními koly na příčných závěsech, odpružené příčným listovým perem, vzadu měl tuhou nápravu s podélnými poloeliptickými listovými pery. Na všech kolech měl Hawk bubnové brzdy. Verze Mark II (foto) uvedená do prodeje v září 1947 měla řadicí páku přemístěnou na sloupek řízení, upravený plášť vodního chlazení a odvzdušnění benzinové nádrže. Na palubní desce bylo připraveno místo k instalaci rádia.

Humber Hawk Mark III, IV a V (1948–1954)

V říjnu 1948 se na londýnském autosalonu v Earls Court představil Humber Hawk Mark III (foto) s novou moderní karoserií, kterou navrhlo studio Loewy. Nový Hawk měl již světlomety umístěné v předních blatnících a ty byly plynule zapuštěné do boků. Proti předchůdci měl větší zadní okno a větší zavazadelník na zádi. Karoserie byla lakována řadou barevných provedení, včetně dvojtónových a metalických. Hawk Mark III měl rozvor náprav 2680 mm, rozchod kol 1422/1448 mm a vnější rozměry 4420 x 1778 x 1632 mm (délka x šířka x výška). Při pohotovostní hmotnosti 1245 kg dosahoval maximální rychlost 115 km/h a z 0 na 100 km/h zrychlil za 31 s.

Čtyřválcový dvoulitrový motor byl převzatý beze změn z předchozí verze. Čtyřstupňová manuální převodovka měla nové gumové uchycení. Rámový podvozek s výztuhami ve tvaru písmene X byl rovněž modernizován. Pérování příčným listovým perem bylo nahrazeno vinutými pružinami a zadní tuhá náprava měla hypoidní převody.

Na jaře 1951 byla třetí verze Hawku nahrazena modelem Humber Hawk Mark IV, poháněným čtyřválcem s objemem zvětšeným na 2267 cm3 s hliníkovou hlavou válců a výkonem 58 k (43 kW). Mark IV měl také větší, 15palcová kola a lehčí převodování řízení, které usnadňovalo manévrování s vozem o hmotnosti 1360 kg. Testy provedené britským časopisem The Motor prokázaly nejvyšší rychlost 115 km/h a akceleraci z 0 na 97 km/h za 30 sekund. Průměrná spotřeba benzinu byla kolem 12 l/100 km. Testovaný vůz stál 850 liber včetně daně.

Humber Hawk Mark V (foto) uvedený na trh v září 1952 měl větší spojku, zesílené tlumiče nárazů, zesílený rám a další menší mechanické úpravy. Vzhled vozu vylepšovala snížená linie kapoty a chromované rámečky kolem bočních mřížek, do kterých byly zabudovány blikače. Na chromovaných náraznících se objevily svislé dorazy.

Humber Hawk Mark VI a Mark VIA (1954–1956)

Hlavní změnou verze Mark VI, uvedené v červnu 1954, byla nová hlava motoru s rozvodem OHV, která přispěla ke zvýšení výkonu na 71 k (52 kW) při 4000 ot/min a točivého momentu na 162 Nm při 2200 ot/min. Na karoserii došlo jen k drobným úpravám v podobě bočních lišt a svisle uspořádaných zadních svítilen (foto).

V dubnu 1956 debutovalo poslední provedení Humberu Hawk verze Mark VIA. Drobné úpravy se týkaly převážně interiéru. Novinkou bylo uvedení luxusnější verze nazvané Deluxe.

Humber Hawk Mark VI Estate (1955–1956)

V roce 1955 byla nabídka modelu Hawk rozšířena o pětidveřové kombi Humber Hawk Mk VI Estate (foto). Kombi se třemi bočními okny na každé straně mělo na zádi páté dveře se závěsy dole, takže se nezvykle otevíraly směrem dolů a vytvářely dlouhou rovnou plošinu umožňující přepravu dlouhých předmětů. Kombi vybavené rychloběhem dosáhlo při testech rychlost 128 km/h, zrychlilo na stovku za 26 s a dosáhlo průměrné spotřeby 12,4 l/100 km. Kombi stálo včetně daně 1405 £.

Modelů Mark III až Mark VI bylo v letech 1948 až 1956 vyrobeno necelých 60.000. V květnu 1957 byl Humber Hawk Mark VIA nahrazen výkonnějším modelem se zcela novou moderní samonosnou karoserií s rozvorem 2800 mm, nazvaným Humber Hawk Series I až IVA. O nich si povíme někdy příště.